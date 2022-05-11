Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika

Xiaomi Türkiye, kısa süre önce duyurduğu Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Telefonların Türkiye fiyatları ve satışa çıkacağı tarih belli olurken, asıl dikkat çeken kısım ise ürünlerin pahalılığı oldu.

Özellikleriyle adeta göz dolduran Xiaomi 12 serisi, performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanmayı başartmıştı. Son olarak seride yer alan üç telefondan ikisi resmi olarak Türkiye pazarına girdi ancak asıl dikkat çeken kısım fiyatı oldu.

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Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği amiral gemisi serisi, ülkemizde yarın satışa çıkacak. Bunlardan Xiaomi 12'nin Türkiye satış fiyatı ise 20.999 TL olacak. Xiaomi 12 Pro modelinin fiyatı ise 24.999 TL olarak belirlendi.

8 GB RAM 128 GB depolama destekleyen Xiaomi 12 fiyatı: 20.999 TL

8 GB RAM 128 GB depolama destekleyen Xiaomi 12 Pro fiyatı: 24.999 TL

Her ne kadar bu fiyatlar yüksek olsa da bunun bir amiral gemisi olduğunu ve üst düzey özelliklerle geldiğini hatırlatmakta fayda var. Ayrıca ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler de fiyatı belirleyen önemli etkenlerden biri.

Xiaomi 12 özellikleri

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8/ 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Xiaomi 12 Pro özellikleri

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8/ 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera

Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz şarj)

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Seride yer alan bir diğer telefon Xiaomi 12X ise ülkemize gelmedi. Telefonun uygun fiyatlı olmasından dolayı bu durum pek çok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğrattı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.