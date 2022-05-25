Xiaomi 12S, Leica imzası ile görüntülendi

Kökleri 1869 yılına kadar dayanan ve yıllar boyunca Huawei telefonların kamerasında imzası bulunan Leica'nın bundan sonraki süreçte Xiaomi ile çalışma kararı aldığını daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu ortaklığın ilk meyvesi ortaya çıktı: Xiaomi 12S kamera kısmında Leica imzası ile görüntülendi.

Geçtiğimiz ay IMEI veri tabanında iki model görüldü: Bunlarda birisi standart Xiaomi 12S, diğeri ise Pro ekine sahip olan Xiaomi 12S Pro. Sızdırılan cihazın standart model olduğunu dikkate alarak, Pro modelinde de Leica ile ortak çalışma sonucunda geliştirilen bir kamera yer alacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi 12S kamerasınde Leica detayı

2206123SC model numarasına sahip olan Xiaomi 12S bir Android telefonda yer alabilecek en güçlü işlemci olan Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. Bu işlemci 3.19 GHz hızında Cortex-X2, 2.75 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A710 ve 1.80 GHz hızında dört Cortex-A510 çekirdeği ile donatıldı.

Temmuz ayında tanıtımı gerçekleştirilecek olan telefon hali hazırda piyasada olan Xiaomi 12 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olsa da, sunacağı diğer özellikler şu anda bilinmezliğini koruyor.

Xiaomi Leica