Xiaomi 12S Pro'nun işlemcisi belli oldu! - Son Dakika
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Xiaomi 12S Pro'nun işlemcisi belli oldu!

08.05.2022 00:26
Xiaomi 12S Pro'nun işlemcisi belli oldu!

Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonlarından biri olan Xiaomi 12S Pro'nun işlemcisi görüldü. İşte detaylar!

Xiaomi 12S ve 12S Pro'nun haberi, ilk kez geçtiğimiz ay ortaya çıktı. Kısa biri süre önce Xiaomi 12S Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemciyle piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Şimdi ise bir rapora göre model, MediaTek Dimensity 9000 SoC ile gelecek.

Akıllı telefon, Xiaomiui sitesinin ortaya çıkardığı bazı mi kodlarında ortaya çıktı. Sitenin verilerine göre modele, MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9000 güç verecek. Telefonun özelliklerinin ise işlemcisi dışında aynı olması bekleniyor.

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Xiaomi 12S Pro'nun L2M kodu, MediaTek işlemci kullanacağını gösteriyor

Xiaomiui tarafından açıklandığı gibi, Xiaomi'nin MIUI kodunun derinliklerinde Xiaomi 12S Pro'ya referanslar tespit edildi. Görünüşe göre şirket, MediaTek'in en yeni ve en büyük ürünü Dimensity 9000 tarafından desteklenen telefonlarını yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi 12S Pro'nun işlemcisi belli oldu!

İlk olarak 1 Nisan'da IMEI veri tabanında tespit edilen telefonun burada, L2M model numarasına sahip olduğu görülüyor. L2 model numarası Xiaomi 12 Pro'ya aitti. Ancak sondaki M harfi, bu cihazın bir MediaTek işlemci kullanacağını gösteriyor.

Bu bilgilerden yola çıkıldığında mi Code'da 'dauimer' kod adlı bir Xiaomi modeli görüldü. Bu kod ise 12S Pro Dimensity 9000 olan L2M ile benzerliğe sahip. Etkinlik tarihlerinin ise ağustos ayında olacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 12S Pro özellikleri

Xiaomi 12S Pro'nun, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefon, arkada üçlü 64 MP (geniş), 8 MP (ultra geniş) ve 5 MP (makro) kamera kurulumuna sahip olabilir. Bunun yanı sıra ön kamerada ise, görüntülü sohbet ve özçekim için 16 MP'lik bir snapper yer alabilir.

Xiaomi 12S Pro'nun işlemcisi belli oldu!

Bunlarla birlikte 12S Pro'nun 4500 mAh pil ile beslenmesi bekleniyor. Ayrıca 67W hızlı şarj, Power Delivery 3.0 ve Hızlı Şarj 4+ desteği taşıması da beklentiler arasında. Model, kutusundan Android 12 ve MIUI 13 işletim sistemiyle çıkacak. Xiaomi 12S Pro'nun optik ekran altı parmak izi, ivmeölçer ve sanal yakınlık algılama gibi sensörlerle donatılacağı da söyleniyor.

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Amelia Hamlin, Cep Telefonu, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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