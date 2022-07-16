Xiaomi 12S Ultra elimizde!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansmanda tanıtılan Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni ve en güçlü modeli, devasa kamerası ile Xiaomi 12S Ultra tanıtıldı. İşte Xiaomi 12S Ultra ile ilk karşılaşma anı.

Xiaomi 12S Ultra kutu açılışı!

Xiaomi 12S Ultra özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 12S Ultra, özellikleri ve tasarımı ile serinin diğer modellerinden kendini ayırmayı başarıyor. Cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. Bu da selefi olan çipe kıyasla yüzde 10'u geçen CPU ve GPU hızı anlamına geliyor.

Cihazda 6.73 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı ve 522 ppi piksel yoğunluğu sunan ve 1.500 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED LTPO 2.0 panel mevcut. Aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna da sahip. 8 GB- 12 GB RAM ve 256 GB- 512 GB depolamayla gelen cihaz, LPDDR5 ve UFS 3.1 teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor.

Quick Charge 4+ destekli modelde 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz şarj yapabiliyor. Bataryasının boyutu ise 4.860 mAh. Buna ek olarak, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 ve IR blaster gibi teknolojilerle birlikte gelen model, kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkıyor.

Xiaomi 12S Ultra'nın kamera özelliklerine baktığımızda, Sony'nin mobil tarafta yer alan en büyük kamera sensörü olan 1 inç boyutundaki IMX989 ile birlikte geldiğini görüyoruz. Ayrıca burada Leica'nın da büyük katkısı olduğu ve cihazın iPhone 13 Pro Max'ten 2.73 kat daha büyük olan sensörü sayesinde daha iyi fotoğraflar çektiği belirtiliyor.

Genele bakacak olursak, 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera (1 inç Sony IMX989), 48 Megapiksel 120x yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 120 mm periskop ve 48 Megapiksel 128 derece F2.2 diyafram açıklığına sahip 13 mm ultra geniş açıdan oluşan üçlü bir dizilim bulunuyor. Önde ise 20 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor.

Buna ek olarak cihaz, 8K video kaydı yapabiliyor. HyperOIS destekli kamerası Dolby Vision destekli kayıt alabiliyor. Bu da videolardaki dinamik aralığın çok daha yüksek bir seviyeye ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca 10 bit RAW destekli fotoğraf çekimi yapabildiğini belirtelim.

Xiaomi 12S Ultra fiyatı ise başlangıç modeli 8 GB RAM ve 256 GB depolama için 5 bin 999 yuan olarak açıklandı. 12 GB RAM ile 256 GB depolamalı modeli 6 bin 499 yuan, 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı modeli ise 6 bin 999 yuan.

Bu durumda şirketin giriş seviyesi modeli vergiler hariç 15 bin 90 TL. Yani kabaca bir hesap yapacak olursak ülkemize bu fiyattan giriş yaptığı takdirde 29 bin 700 TL'den satılacak. Fakat bazı pazarlara 12S, Pro ve Ultra modellerinin MediaTek Dimensity 8100 ve 9000+ işlemcileri ile geleceği söylendi. Dolayısıyla nispeten daha uygun fiyatlı olabilirler.

Xiaomi 12S Ultra teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps/ 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz