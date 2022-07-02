Xiaomi 12S Ultra için geri sayım! İşte bilinen tüm detaylar - Son Dakika
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Xiaomi 12S Ultra için geri sayım! İşte bilinen tüm detaylar

02.07.2022 09:53
Xiaomi 12S Ultra için geri sayım! İşte bilinen tüm detaylar

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Xiaomi 12S Ultra modeliyle ilgili bugüne dek ortaya çıkan tüm bilgileri derledik...

Xiaomi, merakla beklenen 12S serisini önümüzdeki günlerde vitrine çıkaracak. Tabii seride en dikkat çeken model, uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Ultra diyebiliriz. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak? İşte Xiaomi 12S Ultra hakkında bilinen tüm detaylar!

Xiaomi 12S Ultra kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 12S ve 12S Pro'nun aksine, şirket henüz 12S Ultra modelinin tasarımını resmi olarak sergilemedi. Bu nedenle tasarım konusunda elimizde çok fazla bir bilgi mevcut değil. Bunun nedeni ise şirketin 12 Ultra'yı pas geçerek direkt olarak 4 Temmuz'da tanıtılacak 12S Ultra'ya odaklanması diyebiliriz.

Xiaomi 12S Ultra için geri sayım! İşte bilinen tüm detaylar

Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar, 12 Ultra'nın dairesel bir kamera kurulumuna sahip olacağı yönündeydi. Ancak akıllı telefonun pas geçilmesi üzerine tasarım konusunda da ciddi revizyonlar söz konusu. Zira son gelen bilgiler, 12S Ultra'nın dikdörtgen bir kamera adasına sahip olacağı şeklinde.

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Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. Yonga seti, selefine kıyasla yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU vadediyor. Öte yandan güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına yüzde 20 daha iyi AI performansı sunuyor ve TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçtiğini belirtelim. 8 ve 12 GB RAM ve 256 ve 512 GB depolamayla da satışa çıkacak.

Cihazda 6.73 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı ve 521 ppi piksel yoğunluğu sunan LTPO AMOLED panel mevcut. Aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna da ev sahipliği yapacak.

Xiaomi 12S Ultra için geri sayım! İşte bilinen tüm detaylar

Xiaomi ile Leica arasındaki anlaşma sonrası Xiaomi 12S Ultra'nın kamera özellikleri de netleşti. Arkada 50 Megapiksel birincil (Sony IMX989), 48 Megapiksel 120mm periskop ve 48 Megapiksel 12mm ultra geniş açı sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Önde ise 20 Megapiksellik bir selfie kamerası söz konusu.

Modelde 67W hızlı kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen 4.800 mAh'lik bir pil kullanılacak. Öte yandan kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkacak. Son olarak Hardmon Kardon stereo hoparlörler, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 ve IR blaster gibi özelliklere de sahip olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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