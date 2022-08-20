Xiaomi 12S Ultra küresel pazarlara gelecek mi? - Son Dakika
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Xiaomi 12S Ultra küresel pazarlara gelecek mi?

20.08.2022 13:56
Xiaomi 12S Ultra küresel pazarlara gelecek mi?

Xiaomi 12S Ultra modeli küresel pazarlara gelecek mi? Konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, temmuzda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Xiaomi 12S Ultra modelini vitrine çıkardı. Akıllı telefon, özellikleriyle ve tasarımıyla sınıfı geçmeyi başarsa da globale gelip gelmeyeceği soru su kullanıcıların aklını sürekli meşgul etti. Hatta tanıtımdan kısa bir süre sonra şirketin CEO'su Lei Jun, modelin sadece Çin'e özel olacağını söyledi. Ancak son ortaya çıkan bilgiler, firmanın konuyla ilgili fikir değiştirdiği yönünde.

Xiaomi 12S Ultra globale çok yakında gelebilir

Lei Jun, Xiaomi 12S Ultra'nın Çin'e özel olacağını belirtti, ancak önümüzdeki dönemlerde şirketin amiral gemisi modellerinin globale geleceğine vurgu yaptı. Ancak son yaşanan gelişmeler, şirketin bu konuda bir karar değişikliğine gittiğini gösteriyor. Zira akıllı telefon, yakın zamanda globale gelebilir.

So the Xiaomi 12S Ultra could be coming to the global market after all.

— Mukul Sharma (@stufflistings) August 18, 2022

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma, Xiaomi'nin 12S Ultra'yı küresel pazarlarda da piyasaya sürme planı olduğunu iddia etti. Tabii bu sadece bir söylenti, bu nedenle resmi açıklamanın gelmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır.

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Xiaomi 12S Ultra teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)Ekran: AMOLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nit (en yüksek)Arka kamera: 50 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.56¨, 1.0µm, PDAF, OIS; 13 MP, f/2.4, 12mm, 123° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µm; 5 MP, f/ 2,4, 50 mm (telefoto makro), AFÖn kamera: 32 MP, f/2.5, 26mm (geniş), 0.7µmRAM ve depolama: 128GB 8GB RAM; 256GB 8GB RAM; 256GB 12GB RAMBatarya ve şarj: Li-Po 4500 mAh batarya; Hızlı şarj 67W hızlı şarj desteğiFiyat: 598 dolar (3999 yuan)Renk: Gri, mavi, mor, yeşilİşletim sistemi: Android 12, MIUI 13

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon küresel pazarlara da gelir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi 12S Ultra küresel pazarlara gelecek mi? - Son Dakika

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