Xiaomi 12S Ultra ve daha fazlası tanıtıldı! - Son Dakika
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Xiaomi 12S Ultra ve daha fazlası tanıtıldı!

05.07.2022 15:00
Xiaomi 12S Ultra ve daha fazlası tanıtıldı!

Xiaomi, dün Çin'de gerçekleştirdiği etkinlik ile Xiaomi 12S Ultra ve daha fazlası tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Akıllı telefon dünyasında önemli bir yer sahibi olan Xiaomi, ürettiği ürünlerle sektördeki yerini daha da yukarılara taşımak istiyor. Bu hedef doğrultusunda hareket eden şirket, dün Çin'de gerçekleştirdiği etkinlik ile Xiaomi 12S serisini tanıttı.

Xiaomi 12S, Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor

Ön kısmında 6.28 inç büyüklüğünde 120 Hz, FHD+, AMOLED ekran kullanıcılarını karşılıyor. Arka kamera kısmında ise 3 yuvalı bir tasarım bulunuyor. 50 megapiksellik Sony IMX766 ana kamera, 13 megapiksel ve 5 megapiksellik sensörlerle donatılıyor. Ön kısmında ise 32 megapiksel bir kamera bulunuyor.

Xiaomi 12S Pro tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 12S, Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. İşlemci; selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı sunuyor. Ek olarak güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan yonga setinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi.

Model, 4 farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkıyor. Gri, mavi, mor, yeşil renklerle gelecek olan akıllı telefon, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM depolama ve RAM seçenekleri sunacak. Akıllı telefon, 4500 mAh bataryasını 67W hızlı şarj desteği ile besleyecek. Xiaomi 12S, 598 dolardan (3999 yuan) satışa sunulacak.

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Xiaomi 12S özellikleri

İşlemci: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)Ekran: AMOLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nit (en yüksek)Arka kamera: 50 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.56¨, 1.0µm, PDAF, OIS; 13 MP, f/2.4, 12mm, 123° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µm; 5 MP, f/ 2,4, 50 mm (telefoto makro), AFÖn kamera: 32 MP, f/2.5, 26mm (geniş), 0.7µmRAM ve depolama: 128GB 8GB RAM; 256GB 8GB RAM; 256GB 12GB RAMBatarya ve şarj: Li-Po 4500 mAh batarya; Hızlı şarj 67W hızlı şarj desteğiFiyat: 598 dolar (3999 yuan)Renk: Gri, mavi, mor, yeşilİşletim sistemi: Android 12, MIUI 13

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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