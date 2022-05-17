Xiaomi 12S ve 12S Pro için geri sayım: Teknik özellikleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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Xiaomi 12S ve 12S Pro için geri sayım: Teknik özellikleri ortaya çıktı!

17.05.2022 22:35
Xiaomi 12S ve 12S Pro için geri sayım: Teknik özellikleri ortaya çıktı!

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Xiaomi 12S ve 12S Pro modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. işte ayrıntılar...

Geçen hafta Türkiye tanıtımları gerçekleşen Xiaomi 12 serisi, çok yakında yeni modellerle genişleyecek. Bu kapsamda uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Xiaomi 12S ve 12S Pro modellerinin teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıktı.

Xiaomi 12S ve 12S Pro teknik özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi 12 serisi; daha önceki iddialarla doğru orantılı şekilde geniş bir ürün yelpazesine sahip olacak. Şu an için ufukta Xiaomi 12S ve 12S Pro görünüyor. Hatta daha önce 2206123SC ve 2206122SC model numaralarıyla IMEI veri tabanında görünen akıllı telefonların teknik özellikleri de belli olmaya başladı.

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Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station; yaklaşan modellerle ilgili önemli ayrıntıları paylaştı. Buna göre Xiaomi 12S, FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan delikli tasarımlı bir panelle gelecek. Öte yandan 12S Pro, 2K çözünürlüklü bir ekranla kullanıcı karşısına çıkacak.

Xiaomi 12S ve 12S Pro için geri sayım: Teknik özellikleri ortaya çıktı!

İşlemci konusunda işler biraz karışık. Zira Xiaomi 12S Pro'nun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus ve MediaTek Dimensity 9000 olmak üzere iki varyantının olacağı iddia ediliyor. Bu sayede akıllı telefon, Xiaomi'nin MediaTek bir işlemciden güç alacak ilk amiral gemisi olacak. Xiaomi 12S ise sadece 8 Gen 1 Plus ile gelecek.

Xiaomi 12S, üçlü kamera kurulumuyla gelecek ve ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Pro modelin kamera detayları henüz belli değil. Son olarak cihazların tanıtım tarihinin henüz açıklanmadığını, ancak iddialara göre yaz aylarında tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 12S ve 12S Pro beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

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