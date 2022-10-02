Xiaomi 12T serisi için geri sayım başladı! Neler bekliyoruz? - Son Dakika
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Xiaomi 12T serisi için geri sayım başladı! Neler bekliyoruz?

02.10.2022 12:14
Xiaomi 12T serisi için geri sayım başladı! Neler bekliyoruz?

Xiaomi 12T serisi kullanıcılara neler sunacak? Lansmana günler kala cihazlarla ilgili son bilinen detayları derledik.

Temmuzda düzenlediği etkinlikte 12S serisini kullanıcıların beğenisine sunan Xiaomi, çok yakında uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen 12T serisini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Son dönemde akıllı telefonlarla ilgili sızıntıların ve raporların sayısında bir artış söz konusu. Peki yaklaşan seri kullanıcılara neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Xiaomi 12T kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 12T serisi 4 Ekim'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Akıllı telefonların teknik özellikleri ve tasarımları da büyük ölçüde biliniyor.

Xiaomi 12T serisi için geri sayım başladı! Neler bekliyoruz?

Tasarım

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Roland Quandt, yaklaşan Xiaomi 12T serisinin arka panel tasarımlarını gözler önüne seren render görsellerini paylaştı. Buna göre akıllı telefonlar tasarım konusunda Xiaomi 12 ve 12S serilerine büyük ölçüde benzerlik gösterecek. Zira cihazların arka panelleri selefleriyle birebir benziyor.

Xiaomi 12T serisi için geri sayım başladı! Neler bekliyoruz?

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Teknik özellikler

Xiaomi 12T modelinde 1.5K çözünürlüklü 6.67 inç 120Hz tazeleme hızı sunan OLED panelin kullanılması bekleniyor. Ayrıca 8 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB depolamayla satışa çıkacak. Pro'da ise 6,7 inç 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel söz konusu. Bunun dışında 8/12 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 destekli 256 GB dahili depolamayla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi 12T serisi için geri sayım başladı! Neler bekliyoruz?

Standart model, MediaTek Dimensity 8100 işlemcisinden güç alacak. 5 nm mimariye sahip yonga seti, dört adet 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 12T Pro'ya geldiğimizde ise sektördeki en güçlü çiplerin başını çeken Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 karşımıza çıkıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, bir adet 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerin yanı sıra Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 12T serisi için geri sayım başladı! Neler bekliyoruz?

Xiaomi 12T Pro, 200 Megapiksel Samsung HP1 kameraya sahip olacak. Buna 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksellik makro sensör eşlik edecek. Serinin standart modeli ise Pro'nun aksine bir nebze olsun mütevazi özelliklere sahip olacak. Zira bu noktada bizleri 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksellik makro sensör karşılayacak. Önde de 20 Megapiksel çözünürlüğünde bir sensörün kullanılması bekleniyor.

İki modelde de 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pil kullanılacak. Aynı zamanda kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle çıkacaklar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 12T serisi için geri sayım başladı! Neler bekliyoruz? - Son Dakika

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