Xiaomi 12T serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı! - Son Dakika
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Xiaomi 12T serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

27.09.2022 14:14
Xiaomi 12T serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Xiaomi 12T serisinin çıkış tarihi aylardır süregelen sızıntıların ardından resmen belli oldu. İşte akıllı telefonların çıkış tarihi!

Geçtiğimiz saatlerde Çin'de Civi 2 modelini kullanıcıların beğenisine sunan Xiaomi, aradan çok geçmeden uzunca bir süredir iddialarla ve raporlarla gündemden düşmeyen 12T serisini tanıtacağını bugün resmen doğruladı. Peki akıllı telefonlar ne zaman piyasaya sürülecek?

Xiaomi 12T çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi 12T serisinin çıkış tarihi aylardır süregelen sızıntıların ardından resmen belli oldu. Kısa bir süre önce akıllı telefonların 4 Ekim'de Çin'de piyasaya sürüleceğini gözler önüne seren bir tanıtım posteri paylaşıldı. Ancak şunun belirtmeliyiz ki bu görsel şirket tarafından paylaşılmadı, şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı.

Xiaomi 12T serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Xiaomi 12T modelinde 1.5K çözünürlüklü 6.67 inç 120Hz tazeleme hızı sunan OLED panelin kullanılması bekleniyor. Ayrıca 8 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB depolamayla satışa çıkacak. Kamera tarafında da iddialı olan cihaz 108 Megapiksel Samsung ISOCELL HM6 ana, 8 Megapiksel Samsung S5K4H7 ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kuruluma sahip olacak. Önde de 20 Megapiksel çözünürlüğünde bir sensör bizleri bekliyor.

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Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 8100 işlemcisinden güç alacak. 5 nm mimariye sahip yonga seti, dört adet 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 12T Pro'ya geldiğimizde ise sektördeki en güçlü çiplerin başını çeken Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 karşımıza çıkıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, bir adet 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerin yanı sıra Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Samsung, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 12T serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı! - Son Dakika

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