Xiaomi 13 ilk kez ortaya çıktı! - Son Dakika
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Xiaomi 13 ilk kez ortaya çıktı!

24.05.2022 18:36
Xiaomi 13 ilk kez ortaya çıktı!

Bugüne dek hakkında en ufak bir bilgi ortaya çıkmayan Xiaomi 13 serisi ilk kez karşımıza çıktı. İşte ayrıntılar...

Geçen yılın aralık ayında tanıtılan Xiaomi 12 modelleri, mart ayında küresel pazarlarda ve bir süre önce de ülkemizde satışa çıktı. Teknik özellikleriyle ve tasarımıyla kullanıcılardan olumlu geri dönüş almayı başaran seri, çok yakında 12S, 12S Pro ve Ultra'nın katılımıyla daha da genişleyecek.

Şimdiye dek serinin halefi Xiaomi 13 modelleriyle ilgili en ufak bir bilgi ortaya çıkmadı. Ancak bu durumun an itibariyle değiştiğini söyleyebiliriz. Zira seri, IMEI veri tabanında göründü.

Xiaomi 13, IMEI veri tabanında

Bir akıllı telefon piyasaya sürülmeden önce model numarasıyla birlikle IMEI veri tabanında ortaya çıkar. Bu sayede söz konusu cihazla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Xiaomi 13 serisi de bir süre önce burada karşımıza çıktı.

  • Xiaomi 13 ilk kez ortaya çıktı!
  • Xiaomi 13 ilk kez ortaya çıktı!
  • Xiaomi 13 ilk kez ortaya çıktı!
  • Xiaomi 13 ilk kez ortaya çıktı!

Xiaomi 13 ve 13 Pro, global ve Çin sürümleriyle IMEI veri tabanında göründü. Standart model, 2210132C ve 221113C, Pro ise 2210132G ve 2211133G model numaralarına sahip.

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Serinin teknik özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihiyle ilgili detaylı bilgiler yok. Ancak iddialara göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacaklar. Görüldüğü üzere ilgili yonga setinin henüz tanıtılmaması, akıllı telefonların en erken bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağı anlamına geliyor. Yine selefinde olduğu gibi aralık ayında ya da 2023 yılında karşımıza çıkabilir.

Bunun dışında yakında Xiaomi 12S, 12S Pro ve Ultra tanıtılacak. Bu nedenle şirket, cihazların tanıtımı konusunda acele etmeyecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 13 modelleri kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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