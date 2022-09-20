Xiaomi 13 serisinin tasarımı belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi 13 serisinin tasarımı belli oldu!

20.09.2022 11:32
Xiaomi 13 serisinin tasarımı belli oldu!

Xiaomi 13 serisinin tasarımı belli olmaya başladı. Son ortaya çıkan yeni bir görsel cihazların görünümlerini gözler önüne serdi.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, çok yakında en yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 13 ile kullanıcı karşısına çıkacak. Cihazlarla ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Hatta kısa bir süre önce serinin Pro modeli kanlı canlı görüntülendi ve ön tasarımı da büyük ölçüde belli oldu. Bugün bu sızıntılara bir yenisi eklendi. Serinin ön ve arka tasarımları belli oldu.

Xiaomi 13 tasarımı ortaya çıktı

Akıllı telefonların tanıtım tarihlerinin yaklaşmasıyla teknik özelliklerinden tasarımlarına birçok detay belli olmaya başladı. Son olarak kısa süre önce sızdırılan yeni bir poster modellerin tasarımlarını büyük oranda gözler önüne serdi.

Xiaomi 13 serisinin tasarımı belli oldu!

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki bu görsel henüz şirket tarafından doğrulanmadı, ancak Pro modelle ilgili ortaya çıkan sızıntının hemen ardından paylaşılması ve ilk sızıntıyı doğrulaması da büyük ölçüde gerçek olduğunu gösteriyor.

Xiaomi 13 Pro kanlı canlı görüntülendi

Görsele baktığımızda ise Xiaomi 13 Pro'nun kavisli ve standart modelin düz bir ekranla kullanıcı karşısına çıkacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda her iki modelin de sağ tarafında ses açma kapama ve güç düğmesi yer alıyor.

Akıllı telefonlar dikdörtgen kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca görselde muhtemelen 1 inçlik devasa bir sensörün olduğunu belirtelim. Bunun yanında LED flaş ile birlikte iki yardımcı sensör de cihazlarda yer alıyor.

Xiaomi 13 serisinin tasarımı belli oldu!

Önceki sızıntıları ele alırsak, seri selefine kıyasla daha ince çerçeveli 6.36 inç 120 Hz tazeleme hızı OLED panele sahip olacak. Aynı zamanda 1.5K ekran çözünürlüğüyle gelecek.

Xiaomi 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Yonga seti; selefinde olduğu gibi TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. Aynı zamanda bir adet Cortex X3, iki adet Cortex A720, iki adet A710 ve üç adet Cortex A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 bizleri karşılayacak. Son olarak serinin kasım ayında tanıtılacağı belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 serisi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı! Bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı! Cep yakacak! Xiaomi Civi 2 fiyatı ortaya çıktı Cep yakacak! Xiaomi Civi 2 fiyatı ortaya çıktı
Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 13 serisinin tasarımı belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:56 Özer Hurmacı, eşini dövmekten para cezasına çarptırıldı! Eşi Mihriban hakkındaki iddialardan beraat etti
10:58 Altın güne yükselişle başladı! Gramı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:15:53. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi 13 serisinin tasarımı belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement