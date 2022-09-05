Xiaomi 13 Ultra hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi 13 Ultra hakkında ilk bilgiler geldi!

05.09.2022 15:59
Xiaomi 13 Ultra hakkında ilk bilgiler geldi!

Xiaomi 13 Ultra modeliyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Peki çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon neler sunacak?

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 12S serisi ile uzunca bir süre gündemde kaldı. Şirket, serinin en güçlü modeli 12S Ultra'nın sadece Çin'e özel olacağını duyurması ile eleştirildi. Ancak şirketin CEO'su Lei Jun, bir süre sonra yaptığı yeni bir açıklamada eleştirilerin yerinde olduğunu ve bir sonraki modelin küresel pazarlarda da satışa çıkacağını birinci ağızdan duyurdu. Kısa süre önce Xiaomi 13 Ultra ile ilgili ilk bilgiler de geldi.

Xiaomi 13 Ultra kullanıcılara neler sunacak?

Lei Jun'un Xiaomi 13 Ultra'nın globalde satışa çıkacağını açıklamasının ardından sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, akıllı telefon hakkında edinmiş olduğu ilk bilgileri paylaştı. Buna göre şirketin bir sonraki amiral gemisi Leica imzalı 1 inçlik ana kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi 13 Ultra hakkında ilk bilgiler geldi!

Ana kamera 50 Megapiksel, telefoto ve ultra geniş açılı sensörler 48 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Tabii daha çok kamera performansına odaklanan akıllı telefonun nasıl bir performans sergilediğini de çıkış yaptıktan sonra hep birlikte göreceğiz.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan Ultra modelleriyle ilgili beklenen açıklama geldi!

İşlemci tarafında önümüzdeki dönemlerde tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 bizleri karşılayacak. Bunun dışında Xiaomi 13 Ultra modelinin şarj konusunda da kullanıcıları memnun edeceği gelen bilgiler arasında. Zira Digital Chat Station'a göre akıllı telefon, 200W hızlı şarjı destekleyecek. Burada pilin yaklaşık sekiz dakikada tam şarj olabileceğine vurgu yapılıyor.

Xiaomi 13 Ultra'nın tanıtım tarihiyle ilgili de bazı söylentiler söz konusu. Raporlar, akıllı telefonun serinin diğer modelleriyle birlikte kasım ayında vitrine çıkacağını söylüyor. Tabii bu noktada Xiaomi'den gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Tekirdağ haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Ödül Daha Tekirdağ haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Ödül Daha Mehmet Bekaroğlu: 'Denetlenmeyen Müstakil Su Depoları Halk Sağlığını Tehdit Ediyor' Mehmet Bekaroğlu: 'Denetlenmeyen Müstakil Su Depoları Halk Sağlığını Tehdit Ediyor'
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 13 Ultra hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: Xiaomi 13 Ultra hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement