Xiaomi 13'ün işlemcisi belli oldu! - Son Dakika
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Xiaomi 13'ün işlemcisi belli oldu!

10.06.2022 23:40
Xiaomi 13'ün işlemcisi belli oldu!

Bugüne dek hakkında en ufak bir bilgi ortaya çıkmayan Xiaomi 13 serisinin güç alacağı işlemci belli oldu. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz ay Türkiye'ye giriş yapan Xiaomi 12 serisinin devamı niteliğindeki Xiaomi 13 modelleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce IMEI veri tabanında görünen akıllı telefonların şimdi de güç alacağı işlemci belli oldu.

Xiaomi 13 hangi işlemci ile gelecek?

Xiaomi ile Motorola, geçen yıl Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'i kullanan ilk şirket olmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Yarışın kazananı ise Edge X30 ile Motorola oldu. Görünüşe göre bu yıl da benzer bir durum söz konusu.

Snapdragon 8 Gen 2 SM8550

TSMC 4nm process

1+2+2+3 CPU 1 × Cortex X3

2 × A720

2 × A710

3 × A510

Adreno 740 GPU

Two smartphones with Snapdragon 8 Gen 2 launching later this year out of that one could be Xiaomi 13https://t.co/kWGSSdoAzg#Snapdragon #Snapdragon8Gen2 #Android

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 9, 2022

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Abhishek Yadav, bu yıl önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan iki akıllı telefonun tanıtılacağını iddia etti. Ayrıca bunlardan birinin Xiaomi 13 olacağını söyledi. Söylenti doğruysa, Xiaomi ile henüz ismi belli olmayan bir akıllı telefon üreticisi arasında kıyasıya bir işlemci rekabeti olacak.

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Yadav, yaklaşan işlemcinin muhtemel özelliklerini de paylaştı. Buna göre yonga seti; selefinde olduğu gibi TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. Aynı zamanda bir adet Cortex X3, iki adet Cortex A720, iki adet A710 ve üç adet Cortex A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 bizleri karşılayacak.

Xiaomi 13 ve 13 Pro, geçen ay global ve Çin sürümleriyle IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Standart model, 2210132C ve 221113C, Pro ise 2210132G ve 2211133G model numaralarıyla karşımıza çıktı.

Xiaomi 13'ün işlemcisi belli oldu!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 serisi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Xiaomi 13'ün işlemcisi belli oldu! - Son Dakika

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