Xiaomi, Redmi markası için bir ilk olacak 200 megapiksel kameralı bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Cihazın olası özellikleri daha önce sızdırılmıştı. Bu nedenle, bu cihazla ilgileniyorsanız okumaya devam edin.

Redmi K50S Pro, Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak şekilde tasarlandığı bildirildi.

Bu durum, Redmi telefonunun ucuz bir akıllı telefon olmayacağını gösteriyor. Redmi K50S sızıntıcılarına göre, şirket şu anda Xiaomi 11i Hypercharge ile sunduğu 120W hızlı şarj için destek sağlayacak.

Cihazın gövdesinin altında, 5.000 mAh batarya görebiliriz. Bu durum bize uzun bir pil ömrü sağlayacak.

Xiaomi, 200 MP Kameralı Redmi K50S Pro'yu Piyasaya Sürebilir

Stereo ses efekti için bir çift hoparlöre ve ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olması bekleniyor.

Cihaz, muhtemelen 120Hz ekran yenileme hızına ve 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olacağı bildirildi.

Yüksek kaliteli içerik izleme deneyimi için HDR10+ desteğine de sahip olduğu söyleniyor. Akıllı telefon, Android 12 işletim sistemine dayalı olabilecek MIUI 13'te çalışabilir. Cihaz, 12GB RAM + 256GB depolama yapılandırmasına kadar sunulabilir.

Cihazın arkasında, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro sensör eşlik edecek 200 megapiksel birincil kamera olabilir. Ön tarafta, Selfie için 20 megapiksel bir sensör görebiliriz. Ayrıntıların geri kalanı hala gizlidir.

Xiaomi'nin MediaTek Dimensity 8100 yonga seti ile güçlendirilebilecek normal bir Xiaomi Redmi K50S modelini de piyasaya sürebileceği bildiriliyor. Her iki Redmi telefonu da global pazarda Xiaomi 12T ve 12T Pro olarak piyasaya sürülebilir. Ancak Xiaomi'den resmi bir onay gelmediği için kullanıcılara bu model hakkında net bilgi vermiyor.