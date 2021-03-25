Xiaomi; 29 Mart'ta İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunu Tanıtabilir - Son Dakika

Xiaomi; 29 Mart'ta İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunu Tanıtabilir

25.03.2021 16:19
Xiaomi; 29 Mart'ta İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunu Tanıtabilir, System.String[]

Xiaomi ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek için çalışmalarına devam ediyor. Bir kaynağın bildirdiğine göre şirket; 29 Mart'ta gerçekleştireceği lansman da ilk katlanabilir akıllı telefonu hakkında net bilgiler verebilir veya herkesi şaşırtıp cihazı tanıtabilir.

Teknoloji şirketleri, geleceğin teknolojisi olarak gördükleri katlanabilir akıllı telefonları üretmek için ellerini hızlı tutmaya çalışıyor. Özellikle Çinli teknoloji devi Xiaomi katlanabilir bir akıllı telefon üretmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

Şuan çalışması devam eden akıllı telefonun sonuna geldiği bildiriliyor. Xiaomi'nin amiral gemisi olan; mi 11 Pro, mi 11 Ultra ile birlikte şirketin ilk katlanır ekranlı akıllı telefonu geçen hafta 3C sertifikasını aldı. Ayrıca, Xiaomi mi 11 serisi yeni telefonların 29 Mart'ta piyasaya çıkacağı gelen haberler arasındadır.

Çinli sosyal medya platformu olan Weibo yayınlanan bir bilgiye göre, Xiaomi'nin yakında gerçekleştireceği lansmanda sadece, mi 11 serisi telefonları tanıtmayacağı aynı zamanda Xiaomi katlanabilir akıllı telefonun lansman tarihi ile ilgili bazı önemli bilgiler açıklandı.

Xiaomi; 29 Mart'ta İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunu Tanıtabilir

Katlanabilir akıllı telefon ise mi MIX serisine ait olacağı ve bu seri altında üretileceği söyleniyor. 29 Mart'ta yapılacak lansmanda katlanabilir akıllı telefon hakkında daha çok bilgi alacağımızı düşünüyoruz. Şuan için Xiaomi katlanabilir cihazın gizliliğini iyi bir şekilde koruyor ve bu konu hakkında net bilgi sızdırmamak için elinden geleni yapıyor.

Belki Xiaomi, 29 Mart'taki etkinliğinde herkesi şaşırtıp ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürebilir.

Xiaomi'nin Amiral Gemesi Cihazları: mi 11 Ultra ve mi 11 Pro

Xiaomi mi 11 Ultra, üçlü bir kameraya sahip olacak. İki ana lens ve bir periskop telefoto lens olacaktır. Kamera 120x'e kadar yakınlaştırmayı destekleyecek. Ana kamera, 1/ 1.12 inç sensöre sahip Samsung SOCELL GN2 50 megapiksel CMOS'u kullanıyor olacak. İkinci ana kamera 48MP geniş açılı olacak. Üçüncü kamera ise 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen 48MP 120x periskop lensli olacak. Görünüşe göre Pro model bu sensörden yoksun olacak.

Üstelik Xiaomi mi 11 Ultra'nın arkasında küçük bir ikincil ekrana sahip olacağı biliniyor. Bu sayede ana ekranın içeriğini görüntüleyebileceksiniz.

Diğer yönlerden Xiaomi mi 11 Ultra/ Pro, dört kavisli bir ekran tasarımına sahip olacak. İkincisi 2K + çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına, 480Hz dokunmatik örnekleme hızına vb. sahip olacaktır.

Bu telefonun sahip olabileceği diğer özellikler Harman Kardon ses teknolojisi, Snapdragon 888 işlemci gücü, LPDDR5 bellek, UFS 3.1 flash depolama, 67W kablolu hızlı şarj/ 67W kablosuz hızlı şarj/ 10W ters kablosuz şarj, 5000mAh büyük bir batarya gibi üstün özellikleri ile birlikte kullanıcılarına sunacak.

Xiaomi Katlanır Ekranlı Akıllı Telefonu Xiaomi katlanır ekranlı akıllı telefona gelince, Xiaomi mi Mix 4 Pro Max olarak adlandırılabileceği konuşuluyor. Bu telefonun ekranı, TCL'nin bir yan kuruluşu olan China Star Optoelectronics Technology'den (CSOT) ait olacağı bildirildi.

Katlanabilir akıllı telefonunu en büyük özelliklerinden biride, dışa doğru katlamaya çözüm bulmuş olmasıdır. Cihaz katlandığında, 6,38 inç boyutuna sahip olacaktır.

Xiaomi; 29 Mart'ta İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunu Tanıtabilir

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Xiaomi; 29 Mart'ta İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunu Tanıtabilir - Son Dakika


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