Xiaomi 3 Panelli Katlanabilir Telefon İnşa Edebilir
1 saat önce
Xiaomi açıkça Samsung'un Yapabildiklerini Daha İyi Yapabileceğini Düşünüyor Xiaomi 3 Panelli Katlanabilir Telefon inşa edebilir.
Xiaomi açıkça Samsung
'un Yapabildiklerini Daha İyi Yapabileceğini Düşünüyor
Xiaomi 3 Panelli Katlanabilir Telefon inşa edebilir.
Samsung'un katlanabilir telefonlar konusunda fikirlerini ve örnekleri gördük. Ancak Evan Blass'ın son paylaştığı bir video Xiaomi'nin de üç panelli katlanabilir bir telefon modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor. Görünen o ki Çinli Xiaomi Samsung'dan bunu daha iyi yapabileceğini düşünüyor.
Geniş bir manzara görünümünün yanında, iki yanı katlanan ekran neredeyse bir telefon boyutuna kadar küçülüyor. Ürünün gerçekten bir Xiaomi cihazı olup olmadığı henüz kesin değil. Yine de bu sızıntıyı destekleyecek kanıtlar da yok değil. ET News kaynakları geçtiğimiz yılın Temmuz ayında, Xiaomi'nin 2019 yılında böyle bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığını yazmıştı.
Çinli teknoloji şirketinin akıllı telefon tasarımlarında sınırları zorlaması ile tanındığını da biliyoruz. mi Mix Serisi modelinde olduğu gibi diğer büyük markalardan aylar önce neredeyse çerçevesiz ekranı kullanmıştı. Son dönemdeki büyük telefon üreticileri arasında katlanabilir telefonları sınırlarını zorlayabilecek üreticiler arasında Xiaomi kesinlikle önlerde yer alıyor.
Yine de bu görüntünün gerçekliği konusunda çok fazla bilinmeyen var. Fotoğrafların nasıl kullanılacağından? katlayıp cebinize koyduğunuzda ekranın çizilmesine kadar bir çok soru işareti var. Xiaomi'nin neden bu konu üzerinde fazla durmak isteyebileceğini de anlamak kolay. Bunun gibi bir telefon çok az satsa bile, dikkatleri şirket üzerine çekme konusunda kesin yardımcı olur.
Son Dakika
» Teknoloji
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com
Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı
Marketin Dolabında Görülen Fare, Vatandaşı İsyan Ettirdi
Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti