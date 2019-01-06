Son Dakika Haberleri: Xiaomi 3 Panelli Katlanabilir Telefon İnşa Edebilir

Xiaomi 3 Panelli Katlanabilir Telefon İnşa Edebilir

1 saat önce

Xiaomi açıkça Samsung'un Yapabildiklerini Daha İyi Yapabileceğini Düşünüyor Xiaomi 3 Panelli Katlanabilir Telefon inşa edebilir.

Xiaomi 3 Panelli Katlanabilir Telefon İnşa Edebilir, System.String[]
Xiaomi açıkça Samsung'un Yapabildiklerini Daha İyi Yapabileceğini Düşünüyor


Xiaomi 3 Panelli Katlanabilir Telefon inşa edebilir.

Samsung'un katlanabilir telefonlar konusunda fikirlerini ve örnekleri gördük. Ancak Evan Blass'ın son paylaştığı bir video Xiaomi'nin de üç panelli katlanabilir bir telefon modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor. Görünen o ki Çinli Xiaomi Samsung'dan bunu daha iyi yapabileceğini düşünüyor.

Geniş bir manzara görünümünün yanında, iki yanı katlanan ekran neredeyse bir telefon boyutuna kadar küçülüyor. Ürünün gerçekten bir Xiaomi cihazı olup olmadığı henüz kesin değil. Yine de bu sızıntıyı destekleyecek kanıtlar da yok değil. ET News kaynakları geçtiğimiz yılın Temmuz ayında, Xiaomi'nin 2019 yılında böyle bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığını yazmıştı.

Çinli teknoloji şirketinin akıllı telefon tasarımlarında sınırları zorlaması ile tanındığını da biliyoruz. mi Mix Serisi modelinde olduğu gibi diğer büyük markalardan aylar önce neredeyse çerçevesiz ekranı kullanmıştı. Son dönemdeki büyük telefon üreticileri arasında katlanabilir telefonları sınırlarını zorlayabilecek üreticiler arasında Xiaomi kesinlikle önlerde yer alıyor.

Yine de bu görüntünün gerçekliği konusunda çok fazla bilinmeyen var. Fotoğrafların nasıl kullanılacağından? katlayıp cebinize koyduğunuzda ekranın çizilmesine kadar bir çok soru işareti var. Xiaomi'nin neden bu konu üzerinde fazla durmak isteyebileceğini de anlamak kolay. Bunun gibi bir telefon çok az satsa bile, dikkatleri şirket üzerine çekme konusunda kesin yardımcı olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com

Samsung, xiaomi, Teknoloji
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