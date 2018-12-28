Son Dakika Haberleri: Xiaomi'den 2018'in En Büyük Teşkosu: Transparan Telefon Xiaomi mi 8 Pro (Nereye El...

Xiaomi'den 2018'in En Büyük Teşkosu: Transparan Telefon Xiaomi mi 8 Pro (Nereye El...

33 dakika önce

Xiaomi'den 2018'in En Büyük Teşkosu: Transparan Telefon Xiaomi mi 8 Pro (Şaka Şaka)

Xiaomi'den 2018'in En Büyük Teşkosu: Transparan Telefon Xiaomi mi 8 Pro (Şaka Şaka)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:20 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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