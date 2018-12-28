Xiaomi'den 2018'in En Büyük Teşkosu: Transparan Telefon Xiaomi mi 8 Pro (Nereye El...
33 dakika önce
Xiaomi'den 2018'in En Büyük Teşkosu: Transparan Telefon Xiaomi mi 8 Pro (Şaka Şaka)
Xiaomi'den 2018'in En Büyük Teşkosu: Transparan Telefon Xiaomi mi 8 Pro (Şaka Şaka)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:20 Kaynak: Youtube
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