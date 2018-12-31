Son Dakika Haberleri: Xiaomi'nin Çin'deki Merkezinde Staj Yapan Türk Genci (Melih Toklu)

Xiaomi'nin Çin'deki Merkezinde Staj Yapan Türk Genci (Melih Toklu)

44 dakika önce

Xiaomi'nin Evofone distrübitörlüğünde Türkiye'de açılan ikinci mağazasında denk geldiğimiz Xiaomi'de staj yapan Türk genci Melih ile hoş bir sohbet geçirdik.

Xiaomi'nin Evofone distrübitörlüğünde Türkiye'de açılan ikinci mağazasında denk geldiğimiz Xiaomi'de staj yapan Türk genci Melih ile hoş bir sohbet geçirdik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:50 Kaynak: Youtube

Türkiye, xiaomi, Genel
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