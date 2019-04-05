Son Dakika Haberleri: Xiaomi 7 Farklı Telefonunun Fişini Çekti

Xiaomi 7 Farklı Telefonunun Fişini Çekti

2 saat önce

ÇİNLİ teknoloji üreticisi Xiaomi, aldığı flaş bir kararla 7 farklı telefon modeline olan desteğini geri çektiğini duyurdu.

Xiaomi 7 Farklı Telefonunun Fişini Çekti, System.String[]
ÇİNLİ teknoloji üreticisi Xiaomi, aldığı flaş bir kararla 7 farklı telefon modeline olan desteğini geri çektiğini duyurdu. Şirket, Redmi serisinde yer alan bu modellere artık MIUI sürüm desteği sunmayacak.

Xiaomi'nin desteğini çektiği telefonlar şöyle: Redmi Note 4, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi Note 3, Redmi Pro.

Xiaomi'nin geliştirdiği Android'i farklılaştıran ve kendine özel bir ekran arayüzü sunan MIUI desteğinin çekilmesiyle birlikte bu cihazlar bir süre daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

Çinli şirket diğer yandan MIUI 11 sürümü üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sürüm yeni bir kullanıcı arayüzü ve görünüme sahip olacak. Buna ek olarak, MIUI 11'in Huawei'nin EMUI yazılımına benzer şekilde çalışacak yeni bir güç tasarrufu modu ile geleceği de açıklandı. MIUI 11'de güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde aramalar ve mesajlar dışındaki tüm işlevler kapatılacak. Ayrıca güç tasarrufu modu özelleştirilebilir olacak ve kullanıcılar tarafından kişisel kullanıma göre ayarlanabilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:35 Kaynak: DHA

xiaomi, Güncel
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