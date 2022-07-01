Xiaomi, amiral gemileri ile rekora gidiyor!

Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefon modelleri için etkinlik düzenleyecek. Burada dünyanın büyük kamera sensörünü (1 inç) kullanan 12S Ultra tanıtılacak. Hatta orta segment için gelmesi beklenen 12 Lite isimli bir cihazı da görebiliriz.

Öte yandan dikkatleri üzerine toplayan bir detay var. Bu da Xiaomi'nin bu yıl akıllı telefon piyasasında 10 amiral gemisi model çıkartacak olması. Bu durumun her ne kadar avantajları olsa da bir o kadar da dezavantajı var. İşte detaylar…

Xiaomi, 1 yılda 10 amiral gemisi akıllı telefon çıkardı!

Xiaomi tarafından 1 yıl içerisinde piyasaya sürülen akıllı telefon modellerine baktığımızda, 12, 12S ve 13 serisi olmak üzere 3 amiral gemisi sınıfını satışa sunduğunu görüyoruz. Üstelik bu cihazların bazıları birbirlerinin aynı olmasına rağmen ülkelere göre farklı isimlerde piyasaya çıkabiliyor.

Tabii genele bakacak olursak Xiaomi'nin her yıl bir öncekinden daha fazla sayıda modeli piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Öyle ki bu durum cihazların RAM ve depolama özelliklerine göre değişen fiyatlarını da göz önüne aldığımızda özellikle giriş ve orta segmentte her 10 ila 20 dolar başına bir modelin denk gelmesine sebep oluyor.

Xiaomi 12S Pro, etkinlik öncesi performans testinde!

Tüketici gözüyle olaya ilk baktığımız zaman aslında çok daha fazla cihaz ve fiyat seçeneğiyle karşımıza çıkılması güzel. Fakat bu durum bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Örneğin, bir telefon alacağımız zaman zaten karşımıza birbiriyle rekabet halinde olan birçok marka çıkıyor.

Fakat Xiaomi, artık kendi içerisinde de rekabet ediyor. Örneğin giriş ve orta segment modellere baktığımız zaman, Xiaomi markasının dışında bir de Redmi ve POCO'nun ürünleri var. Dolayısıyla yurt dışında 10-20 dolar, Türkiye'de de 300-400 TL aralığa sığdırılan 3-4 farklı cihaz görüyoruz.

Bir şekilde ne istediğimizi tam olarak biliyorsak ve kafamız karışmadan alacağımız cihaza karar verdiysek bile sorun çözülmüyor. Zira bunun bir de kullanım sonrası olası satış durumu var. Örneğin bir marka, amiral gemisi tarafında 2 yerine 7 model sattığı zaman (yalnızca bu yıl satışa çıkan) bu durum cihazların 2. el fiyatlarının çok daha hızlı düşmesine neden oluyor.

Çünkü sürekli olarak yeni modeller pazara giriş yapıyor. Bu da telefon alacak insanların onlara yönelmesine sebep oluyor. Her ne kadar şu anda Türkiye'de giderek artan enflasyon ve dolar kuru nedeniyle akıllı telefonların fiyatı sürekli olarak artıyor olsa da bu etkenlerin sabit olduğu durumlarda Xiaomi modellerinin daha hızlı değer kaybettiğini direkt olarak görebiliyoruz.

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