Xiaomi Band 7 NFC kutusu ortaya çıktı: İşte özellikleri - Son Dakika
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Xiaomi Band 7 NFC kutusu ortaya çıktı: İşte özellikleri

23.05.2022 18:36
Xiaomi Band 7 NFC kutusu ortaya çıktı: İşte özellikleri

Son dönemin en çok konuşulan teknolojik ürünlerinden olan ve tanıtılmasına saatler kalan Xiaomi Band 7 NFC kutusu ile görüntülendi.

Son dönemin en çok konuşulan teknolojik ürünlerinden birisi de, tanıtımına yaklaşık 1 gün kalan Xiaomi mi Band 7. Akıllı bileklik denilince ilk akla gelen ürünlere ev sahipliği yapan ve fiyat/ performans oranı ile dikkat çeken mi Band serisinin yeni üyesinin kutusu görüntülendi. Böylece özellikleri gün yüzüne çıktı.

Xiaomi Band 7 NFC özellikleri

24 Mayıs tarihinde Redmi Note 11T serisi telefonlar ile birlikte Çin'de tanıtılacak olan bileklik, normal ve NFC olmak üzere iki sürüm ile karşımıza çıkacak. NFC'nin kutusunda model numarasının M23130B1 olduğunu Android 6.0 ve iOS 10.0 üzeri işletim sistemi ile çalışan cihazları desteklediğini görüyoruz.

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1,62 inç ekrana sahip olan mi Band 7 NFC, 180 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse: mi Band 6'da, 1.56 inç büyüklüğünde ekran ve 125 mAh batarya yer alıyor.

50 metreye kadar suya dayanıklı olan bileklik, Xiao AI asistanı ve farklı saat arayüzlerini destekliyor. Sağlık ve zindelik ön planda olduğu için kalp atış hızı izleyici, SpO2 ve uyku takibinin yanı sıra 100'dan fazla spor modu bulunuyor.

Xiaomi kandaki oksijen oranı yüzde 90'ın altına inerse cihazın titreşimler ile uyardığını belirtiyor. Kutu üzerinde herhangi bir ibare yer almıyor olsa da Band 7'nin GPS desteği taşıma ihtimali var. Xiaomi Band 7 fiyatının 40 dolar civarında olacağı belirtilirken, mavi, açık kahverengi, yeşil, turuncu, beyaz ve siyah gibi farklı renklerde silikon kayışların satışa sunulacağı belirtildi.

Kutunun içerisinde cihazın kendisi, bilek kayışı, şarj kablosu ve kullanım kılavuzu yer alacak.

– Xiaomi Band 7 NFC hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Xiaomi Band 7 NFC kutusu ortaya çıktı: İşte özellikleri - Son Dakika
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