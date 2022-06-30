Xiaomi Band 7 Pro için tarih açıklandı

Akıllı bileklik denildiğinde de ilk akla gelen markalardan birisi olmayı başaran Xiaomi'nin mi Band serisi, yüksek fiyat/ performans oranı ile yıllardır yoğun ilgi görüyor. Serinin yeni üyesi olan ve ülkemizde siparişe açılan Xiaomi Band 7 tazeliğini korurken daha gelişmiş model: Xiaomi mi Band 7 Pro yolda!

Xiaomi'nin 4 Temmuz tarihinde Çin'de bir etkinlik düzenleyeceğini daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu etkinlikte Xiaomi 12S serisinin tanıtılması beklenirken tek ürünün bu olmayacağı ortaya çıktı. Şimdiye kadar telefon dışında iki ürünün daha çıkışı onaylandı ve bunlardan biri mi Band 7 Pro modeli.

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Xiaomi Band 7 Pro özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi Smart Ecosystem'in resmi Weibo hesabı, firmanın Band 7 Pro'yu 4 Temmuz'da Çin'de piyasaya süreceğini resmen açıkladı. Xiaomi bu cihazın sunacağı özellikleri açıklamadı, bu nedenle standart model olan Band 7 ile arasında ne tür farklar olduğunu henüz bilmiyoruz.

Sızdırılan videolara göre Band 7 Pro, geniş dikdörtgen ekrana sahip ilk mi Band olacak. Bunun yanı sıra cihazın yeniden markalanmış bir Amazfit Band olacağına dair iddialarda söz konusu.

Eğer cihaz yeniden markalanmış bir şekilde karşımıza çıkarsa: 194×368 piksel çözünürlük sunan bir ekran ve 232 mAh bataryanın yanı sıra GPS ve NFC ile karşımıza çıkacak.