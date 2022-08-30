POCO M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı! - Son Dakika
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POCO M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı!

30.08.2022 10:41
POCO M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı!

Xiaomi, bir süredir iddialarla ve sızıntılarla karşımıza çıkan POCO M5 ve M5s modellerinin tanıtım tarihlerini resmen açıkladı.

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan M serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kısa bir süre önce M4 5G modelini globalde tanıtırken, zaman kaybetmeden cihazın devam modelleri üzerinde çalışmalara başladı. Son olarak bir süredir gündemden düşmeyen POCO M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı.

POCO M5 serisi ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi, bir süredir iddialarla ve sızıntılarla karşımıza çıkan POCO M5 ve M5s modellerinin tanıtım tarihlerini resmen açıkladı. Buna göre akıllı telefonlar 5 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

??Let's see who is ready for the #AllinFun experience with POCO!??

Schedule your time ahead for #POCOM5 and #POCOM5s global launch event on September 5th at 20: 00 GMT+8. pic.twitter.com/TDhVQYpLZw

— POCO (@POCOGlobal) August 29, 2022

Telefonların teknik özellikleri henüz tam olarak belli değil, ancak M5'in MediaTek Helio G99 ve M5s'in ise Helio G95 ile geleceğini belirtelim. Bunun dışında M5s'in Redmi Note 10S'in yeniden markalanmış sürümü olacağını belirtelim.

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MediaTek Helio G95; 12 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Aynı zamanda iki adet 2.05 GHz ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ve Mali-G76 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonların işlemcileri dışında herhangi bir teknik özelliği ve bunun yanı sıra tasarımı henüz belli olmadı. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Redmi Note 10S teknik özellikleri:

CPU: MediaTek Helio G95

GPU: Mali-G76 MC4

RAM: 6/ 8 GB LPDDR4X

Depolama: 64/ 128 GB UFS 2.2

Ekran: 6.43 inç AMOLED/ Full HD+/ 60Hz tazeleme hızı

Arka : 64 Megapiksel + 8 Megapiksel geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik algısı

Özçekim: 13 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh 33W hızlı şarj desteği

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji POCO M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı! - Son Dakika

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