Xiaomi Black Shark 3 Avrupa Ülkelerine Geliyor! İşte Fiyatı - Son Dakika

Xiaomi bu yılın başlarında tanıttığı yeni nesil oyuncu telefonu modeli Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro ile Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Xiaomi Black Shark 3 Avrupa fiyatı, teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda!

Xiaomi Black Shark 3 Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Akıllı telefon sektöründe oyuncu telefonu denildiğinde aklımıza gelen ilk markalardan birisi olan Xiaomi, Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro ile de oldukça başarılı işlere imza atmıştı. Hem teknik özellikleri hem de ek aksesuarları ile öne çıkan modeller önümüzdeki saatlerde daha geniş bir pazarda satışa sunulmuş olacak.

Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro, 8 Mayıs tarihinden itibaren Xiaomi Avrupa resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Bununla birlikte 18 Mayıs tarihinden itibaren İngiltere, Fransa ve İspanya'de Amazon aracılığı ile satışa sunulacak.

Black Shark 3 için baz varyant (8 GB/ 128 GB) 539 sterlin başlangıç ücreti ile tüketicilere sunulurken Black Shark 3 Pro için baz varyant (12 GB/ 256 GB) 799 sterlin başlangıç ücreti ile satışa sunuldu.

Söz konusu iki modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu aşamada belirsizliğini korumaya devam ederken daha önceki modellerden edindiğimiz tecrübeler pek umutlu sonuçlar sunmuyor.

Peki siz bu iki model hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu modeller ülkemize gelse satın almak ister miydiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.