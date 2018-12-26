Xiaomi Black Shark - Sizin Yorumunuz (Muhammet Seyit Erdoğan)
1 saat önce
Xiaomi'nin oyunculara yönelik telefonu olan Black Shark kullanıcısı olan Muhammet Seyit Erdoğan, söz konusu telefon ile alakalı düşüncelerini aktarıyor.
Xiaomi'nin oyunculara yönelik telefonu olan Black Shark kullanıcısı olan Muhammet Seyit Erdoğan, söz konusu telefon ile alakalı düşüncelerini aktarıyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:20 Kaynak: Youtube
Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti
Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı
Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın
Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi