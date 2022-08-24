Xiaomi, önümüzdeki aylarda Android 13 tabanlı MIUI 14'ü tanıtmak için geri sayıma geçti. Ancak diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını da sürdürüyor. Bu bağlamda artık amiral gemilerinden çok giriş ve orta segment cihazların MIUI 13 aldığını görüyoruz. Son olarak bütçe dostu bir model daha MIUI 13 sürümünü aldı.
POCO X3 NFC MIUI 13 güncellemesi aldı
Xiaomi, bu ayın başlarında Global ROM'a sahip POCO X3 NFC modelleri için MIUI 13 yayınladı. Son olarak şirket aynı kararı EEA ROM'una sahip modeller için de verdi.
Bugüne kadar 2 Android ve 2 MIUI güncellemesi alan X3 NFC, yukarıda da belirttiğimiz üzere kısa süre önce Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümünü de aldı. Ayrıca bu, telefonun son Android güncellemesi olacak. Ancak yine de yılın sonlarına doğru tanıtılacak MIUI 14'ü alacak. Son olarak V13.0.1.0.SJGEUXM yapı numarasıyla geleceğini belirtelim.
Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi!
Bu modeller dışında globalde MIUI 13 alacak yeni modeller şu şekilde:
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro (India)
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi'den Türkiye'de de satılan modele MIUI 13 müjdesi! - Son Dakika