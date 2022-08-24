Xiaomi'den Türkiye'de de satılan modele MIUI 13 müjdesi!

Xiaomi, önümüzdeki aylarda Android 13 tabanlı MIUI 14'ü tanıtmak için geri sayıma geçti. Ancak diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını da sürdürüyor. Bu bağlamda artık amiral gemilerinden çok giriş ve orta segment cihazların MIUI 13 aldığını görüyoruz. Son olarak bütçe dostu bir model daha MIUI 13 sürümünü aldı.

POCO X3 NFC MIUI 13 güncellemesi aldı

Xiaomi, bu ayın başlarında Global ROM'a sahip POCO X3 NFC modelleri için MIUI 13 yayınladı. Son olarak şirket aynı kararı EEA ROM'una sahip modeller için de verdi.

Bugüne kadar 2 Android ve 2 MIUI güncellemesi alan X3 NFC, yukarıda da belirttiğimiz üzere kısa süre önce Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümünü de aldı. Ayrıca bu, telefonun son Android güncellemesi olacak. Ancak yine de yılın sonlarına doğru tanıtılacak MIUI 14'ü alacak. Son olarak V13.0.1.0.SJGEUXM yapı numarasıyla geleceğini belirtelim.

Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi!

Bu modeller dışında globalde MIUI 13 alacak yeni modeller şu şekilde:

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro