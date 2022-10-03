Xiaomi, Türkiye'yi es geçmiyor! Bir modele daha Android 12 müjdesi

Xiaomi, Android 13'ün göz kırptığı şu dönemde eski sürümlerin dağıtımını hızlandırdı. Şirket, günümüz itibariyle uyumlu modellerinin büyük bir bölümünü Android 12'ye geçirdi. Ancak çalışmalar halen tam anlamıyla bitmiş değil. Son olarak Çinli üretici, ülkemizdeki bir model için daha Android 12 güncellemesi yayınlama kararı aldı.

Redmi Note 11 Pro 5G Android 12 güncellemesi alıyor

Redmi Note 11 Pro 5G, bu yılın başında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Cihaz, kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 ile çıkarken, beklenmedik bir şekilde Android 12 ile gelmedi. Ancak daha sonra bazı bölgelerde güncellemeyi aldı. Son ortaya çıkan bilgilere göre Çinli üretici, bu bölgeyi daha da genişletme kararı aldı ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkedeki Note 11 Pro 5G'ler için Android 12'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise belirsiz. Ancak şirkete yakınlığıyla bilinen Xiaomiui'ye göre bu ayın sonunda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Son olarak ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise kısa bir süre sonra genel kullanıma açılacağını belirtelim.

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Redmi Note 11 Pro 5G teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 çekirdekli, Adreno 619 grafik birimi

Ekran: 6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 2400×1080 piksel çözünürlük, 395 PPI, 1200 nit maksimum parlaklık, HDR10, 360 Hz dokunmatik algılama, %85,64 ekran gövde oranı

RAM ve ROM: 6GB/ 64 GB, 6 GB/ 128GB, 8 GB/ 128 GB – UFS 2.2 depolama ve LPDDR4X RAM – 1 TB'a kadar microSD desteği

Bağlantı: 5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5

Arka kamera: 108 Megapiksel f/1.89 geniş kamera + 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera + 2 Megapiksel f/2.4 telefoto makro kamera

Ön kamera: 16 Megapiksel f/2.4

Batarya: 5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+

Ağırlık: 202 gram

Renk: Beyaz, gri ve mavi

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 13

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