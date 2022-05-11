Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika
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Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu!

11.05.2022 18:26
Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi mart ayında piyasaya sürdüğü Buds 3T Pro kulaklığının Türkiye fiyat etiketini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Buds 3 serisinin ardından mart ayında piyasaya sürdüğü Buds 3T Pro modelinin Türkiye fiyatı, bir süre açıklandı. Peki TWS kulaklığının ülkemizdeki fiyatları ne kadar olacak?

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Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar?

Şirketin giyilebilir teknoloji alanındaki en yeni ürünlerinden Xiaomi Buds 3T Pro; ülkemizde yarından itibaren satışa çıkacak. Ürünün fiyatı ise 2 bin 99 TL olarak açıklandı.

Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi Buds 3T Pro; kulak içi formunu benimseyen bir ürün. Cihazda 40dB aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi mevcut. Bu sayede dışarıdan gelen sesler, yüzde 99 oranında azaltılıyor. Ayrıca şeffaf mod özelliğine de sahip. Bu da kullanıcıların kulaklık takılıylen dışarıdan gelen sesleri duyabilmesine imkan sağlıyor.

10mm Dual Magnet sürücüye sahip olan model, LHDC (Low Latency High-Definition Audio) 4.0 Codec teknolojisiyle geliyor. Düşük gecikme ve yüksek kalite sunan LHDC 4.0 ile de ses konusunda beklentileri karşılıyor.

Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu!

Yaklaşık 6 saat kesintisiz kullanım süresi sunabilen modelin şarj kutusuyla birlikte toplamda 24 saat pil ömrü sunduğunu belirtelim. Type-C ile 70 dakikada şarj olduğunu ve kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor. Her biri 4.9 gram ağırlığındaki kulaklıklar ise şarj kutusuyla birlikte toplam 49 gram ağırlığa sahip. Bunun dışında IP55 sertifikası bulunan cihaz, suya ve toza karşı dayanıklı.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı uygun mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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