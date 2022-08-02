Xiaomi'den bugüne dek güncelleme vermediği iki model için kritik karar! - Son Dakika
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Xiaomi'den bugüne dek güncelleme vermediği iki model için kritik karar!

02.08.2022 15:04
Xiaomi'den bugüne dek güncelleme vermediği iki model için kritik karar!

Xiaomi, bugüne dek güncelleme vermediği Redmi 9 ve 9 Active modelleri için MIUI 12.5 sürümü yayınlama kararı aldı. İşte ayrıntılar!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, mayısta tanıtılan Android 13'ün ardından güncelleme konusunda daha da hızlandı. Halihazırda uyumlu modellerin büyük bir kısmına Android 12 tabanlı MIUI 13'ü gönderen şirket, diğer taraftan giriş segmentte yer alan ve daha önce güncelleme almamış modelleri de unutmadı. Son olarak bütçe dostu iki model için çok yakında MIUI 12.5 sürümü yayınlanacak.

Redmi 9 ve 9 Activ MIUI 12.5 güncellemesi alacak

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıllarda vitrine çıkardığı Redmi 9 ve Redmi 9 Activ, kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 ile çıktı. İki cihaz da bugüne dek herhangi bir Android ya da MIUI güncellemesi almadı. Bu da üreticinin kullanıcılar tarafından hedef tahtasına koyulmasına neden oluyordu. Ancak bu kısa süre önce değişti. Zira şirket iki modeli de çok yakında MIUI 12.5 sürümüne geçirmeye karar verdi.

Xiaomi'den bugüne dek güncelleme vermediği iki model için kritik karar!

Redmi 9/9 Activ için MIUI 12.5 güncellemesi V12.5.6.0.RCTINXM yapı numarasıyla gelecek ve cihazlardaki sistem kararlığını artıracak. Şu an için sürümün ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda net bir açıklama yok, ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu ayın ortasında yayınlanacak. Son olarak sürümün Android 11 tabanlı olacağını belirtelim.

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Bunun dışında şirketin bugüne dek benimsediği güncelleme politikası doğrultusunda sürümün ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacağını, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise genel kullanıma açılacağını belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

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