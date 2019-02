Xiaomi Bütçe Dostu 90$'lık Android Go Telefonunu Duyurdu

Xiaomi Bütçe Dostu 90$'lık Android Go Telefonunu DuyurduRedmi Go, 90 Dolarlık fiyatına çok fazla özellik sığdırıyor.Xiaomi şirketin ilk Android Go telefonu olan Redmi Go modelini duyurdu. Bir çok Android Go yüklü telefon gibi Redmi Go modeli de 100 Dolar fiyatının altında geliyor. Android 8.1 Oreo Go denilen daha konsolide bir işletim sistemi ile geliyor.Bildiğiniz gibi bütçe dostu Android Go yüklü telefonlar; sınırlı internet bağlantısı olan insanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış modellerdi. Gmail Go, YouTube Go gibi Google uygulamalarının önceden yüklenmiş sürümlerini içerisinde barındırmakta ve daha çok yer ve veri tasarrufu odaklı çalışmaktadır.Redmi GO Özelliklerine Bakacak Olursak!720p 5-inçlik bir ekran, 8MP arka kamera ve 5MP selfi kamerası ile 3.000 mAh'lik bu konfigürasyonu uzun süre çalıştırabilecek bir bataryaya sahip. WinFuture raporuna göre işlemci olarak Snapdragon 425, 1GB RAM ve 8 GB internal depolama alanı, MicroSD yuvası ile bu kapasiteyi arttırma imkanı sunuluyor. Bazı Android Go telefonlarda görebildiğimiz ekstra özelliklere sahip değil. Asus ZenFone Live L1'de gördüğümüz 18: 9 Ekran ve Yüz tanıma sistemi ile ekran kilidi açma özelliği gibi.Redmi Amerika pazarına sunup sunmayacağı belli değil ancak Avrupa 'da 80 Euro fiyatlar satışa sunacak."GO" for something new! Today we're introducing the new #RedmiGo. RT if you'll be getting one #GoSmartDoMore pic.twitter.com/H9lPR9C5Sm— mi (@xiaomi) 29 Ocak 2019