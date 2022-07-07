Xiaomi, Çin dışına çıkıyor! Telefon fiyatları ucuzlar mı?

Xiaomi zorunlu bir karar sonrasında Çin dışına çıkarak Vietnam'daki fabrikasında akıllı telefon üretimine başladığını duyurdu. Xiaomi Vietnam tarafından yapılan açıklamada, fabrikada üretilen Xiaomi cihazlarının ilk parti sevkiyatı gerçekleştirildi.

Xiaomi'nin Vietnam fabrikası üretime başladı

Güneydoğu Asya pazarındaki nakliye ve lojistik maliyetleri, Covid-19 salgını nedeniyle son yıllarda gözle görülür bir artış yaşadı. Bu sorunu çözmek için Xiaomi, üretim yerelleştirmesini uygulamak için ortaklarıyla güçlerini birleştirdi.

Güneydoğu Asya pazarını hedef alan yeni Xiaomi Vietnam fabrikası, hem dağıtımda verimliliği artırmak hem de lojistik maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Vietnam'da üretilen Xiaomi telefonları, yerel pazara ek olarak Malezya ve Tayland dahil olmak üzere diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin taleplerini karşılamak için kullanılacak.

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Açıklamaya göre yeni üretim hattı, kuzey Vietnam'da bulunuyor ve 200 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 80 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen Xiaomi Vietnam, Hong Kong merkezli DBG Technology ile birlikte işletiliyor.

Vietnam'daki akıllı telefon pazarında Xiaomi'nin yüzde 22'lik payı bulunuyor ve ikinci sırada boy gösteriyor. Yeni yatırımla birlikte Xiaomi, Vietnam pazarının yüzde 34'ünü kontrol eden Samsung'a rakip olacak. Çin dışında yer alan bir başka Xiaomi üretim merkezi ise Hindistan'da çalışıyor.

Çin pazarındaki maliyetlerin artmasıyla birlikte birçok farklı sektörden üretici Vietnam'a kaymaya başladı. Teknoloji üreticilerine ek olarak bu sektörlerin arasında ayakkabı, giysi ve mobilya şirketleri de bulunuyor.

Akıllı telefon dünyasında önemli bir yer sahibi olan Xiaomi, ürettiği ürünlerle sektördeki yerini daha da yukarılara taşımak istiyor. Xiaomi, 1 yılda 10 amiral gemisi akıllı telefon çıkararak rekor kırdı.

Siz yeni Xiaomi fabrikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar ucuzlar mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!