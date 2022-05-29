Xiaomi'den bir modele daha Android 12 güncellemesi!

Xiaomi, güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, son zamanlarda daha çok giriş ve orta segment modellerini güncellerken, diğer taraftan Android 11 ile piyasaya sürdüğü üst segment cihazlarını da Android 12'ye geçiriyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı.

Xiaomi 12X, Android 12 güncellemesi aldı

İki hafta önce Avrupa ROM'una sahip Xiaomi 12X için yayınlanan güncelleme, şimdi de aynı cihazın Global ROM çalıştıran varyantına geldi. Bilindiği üzere akıllı telefon, ilk olarak Android 11 tabanlı MIUI 13 sürümü ile kutudan çıkmıştı.

Android 12 güncellemesi, V13.0.1.0.SLDMIXM yapı numarasıyla geliyor ve 3.1 GB boyutunda. Ayrıca Nisan 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Son olarak yeni sürümün ilk etapta mi Pilot kullanıcılarına geldiğini, herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Xiaomi 12X teknik özellikleri