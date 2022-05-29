Xiaomi'den bir modele daha Android 12 güncellemesi! - Son Dakika
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Xiaomi'den bir modele daha Android 12 güncellemesi!

29.05.2022 18:38
Xiaomi'den bir modele daha Android 12 güncellemesi!

Xiaomi, Android 12 dağıtımına devam ediyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı.

Xiaomi, güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, son zamanlarda daha çok giriş ve orta segment modellerini güncellerken, diğer taraftan Android 11 ile piyasaya sürdüğü üst segment cihazlarını da Android 12'ye geçiriyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı.

Xiaomi 12X, Android 12 güncellemesi aldı

İki hafta önce Avrupa ROM'una sahip Xiaomi 12X için yayınlanan güncelleme, şimdi de aynı cihazın Global ROM çalıştıran varyantına geldi. Bilindiği üzere akıllı telefon, ilk olarak Android 11 tabanlı MIUI 13 sürümü ile kutudan çıkmıştı.

Xiaomi'den bir modele daha Android 12 güncellemesi!

Android 12 güncellemesi, V13.0.1.0.SLDMIXM yapı numarasıyla geliyor ve 3.1 GB boyutunda. Ayrıca Nisan 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Son olarak yeni sürümün ilk etapta mi Pilot kullanıcılarına geldiğini, herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Xiaomi 12X teknik özellikleri

İşletim sistemiAndroid 12, MIUI 13İşlemciQualcomm Snapdragon 870 5G

Adreno 650 GPUEkran6.28 inç 120 Hz tazeleme, HDR10+

419 Ppı, 2400×1080 AMOLED,

1100 nit parlaklık, DisplayMate A+,

Delta E= 0.59, JNCD= 0.61,

DCI-P3 renk gamutu, 128 bit renk desteği,

Corning Gorilla Glass VictusBatarya4500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj (39 dakikada tam dolum),

50W kablosuz hızlı şarj (53 dakikada tam dolum),

10W ters kablosuz şarj

Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+Kamera1/1.56 inç sensörlü OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera,

1/1.12 inç sensörlü 13 Megapiksel geniş açı,

5 Megapiksel Makro lens,

32 Megapiksel özçekim

8K ve 4K HDR videoTasarım152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 176 gBağlantıWiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps,

Bluetooth 5.2, NFC, Type C 2.0DiğerHarman Kardon ve Dolby Atmos ses desteği,

Ekran altı parmak izi okuyucu, çift SIM,Versiyonlar8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GBRenk seçeneğiSiyah, mavi, pembe

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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