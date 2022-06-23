Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 müjdesi!

Xiaomi, ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle günden güne yeni güncelleme haberleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, mayısta tanıtılan Android 13'ü kendi arayüzüne entegre etmek için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan mevcut sürümleri de ihmal etmiyor. Bir model daha Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi aldı.

Redmi Note 10T 5G, MIUI 13 güncellemesi aldı

Xiaomi, MIUI 13.5 için geri sayıma başlarken, geçen yıl kullanıma sunulan MIUI 13 çalışmalarında da son düzlüğe girdi. Şirket, günümüz itibariyle mevcut sürümü uyumlu modellerin büyük bir kısmına gönderdi. Son olarak MIUI 13 güncellemesi Redmi Note 10T 5G için yayınlandı.

Güncelleme; V13.0.2.0.SKSINXM yapı numarasına sahip ve Mayıs 2022 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor. 2,8 GB boyutundaki yeni sürüm, ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için gelecek ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde durumunda ise genel kullanıma açılacak.

Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemisi tanıtıldı!

Xiaomi, geçtiğimiz ay globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.