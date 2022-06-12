Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 sürprizi! - Son Dakika
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Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 sürprizi!

12.06.2022 17:40
Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 sürprizi!

MIUI 13 güncellemesi, EEA ROM'a (Avrupa) sahip Redmi Note 10 5G modelleri için yayınlandı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi, güncelleme konusunda en aktif şirketlerden biri. Ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle günden güne yeni bir modelini yeni sürümlere geçiriyor. Son olarak bir modele daha MIUI 13 güncellemesi geldi.

Redmi Note 10 5G, MIUI 13 güncellemesi aldı

Xiaomi, güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. MIUI 13 sürümünü halihazırda uyumlu cihazlarının büyük bir bölümüne gönderen şirket, son olarak EEA ROM'a (Avrupa) sahip Redmi Note 10 5G modellerine sürümü gönderdi.

Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 sürprizi!

Sürüm, V13.0.2.0.SKSEUXM yapı numarasına sahip ve 2,8 GB boyutunda. Aynı zamanda sistem kararlılığını ve güvenliğini artıran Mayıs 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Son olarak ilk etapta Mi Pilot kullanıcıları için gelecek MIUI 13'ün herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağını belirtelim.

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Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz hafta globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Xiaomi'nin güncelleme konusunda en esnek üreticilerden biri olduğunu da belirtmekte fayda var. Zira şirket, söz konusu listeleri bazı durumlarda değiştirebiliyor. Durum böyle olunca listede adı olmayan modeller için de her zaman bir umut söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 sürprizi! - Son Dakika

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