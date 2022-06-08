Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Google'ın geçtiğimiz ay tanıttığı Android 13'ün kararlı yapısı için geri sayım başladı. Halihazırda beta sürecinde bulunan ve önümüzdeki aylarda genel kullanıma açılacak sürüm, akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. Bu kapsamda ürün çeşitliliği bir hayli geniş olan Samsung ve Xiaomi gibi şirketler, Android 12 güncellemesi gibi eski sürümlerin dağıtımına odaklandı.

Xiaomi, iki modele daha Android 12 güncellemesi gönderdi

Xiaomi, güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri paylaşan şirket, son olarak Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro modelleri için Android 12 güncellemesini yayınladı.

Bilindiği üzere Xiaomi Pad 5 serisi, kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıktı. Son gelişmeyle birlikte tabletler, ilk büyük Android sürümünü almış oldu. Ayrıca çok yakında kararlı yapısı çıkacak Android 13'ü de deneyimleyecekler. Son olarak söz konusu sürümün 3,6 GB boyutunda olduğunu belirtelim.

Xiaomi 12 Ultra render görüntüleri sızdırıldı

Bunun dışında globalde MIUI 13 alacak yeni modeller de şöyle;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.