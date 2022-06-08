Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

08.06.2022 18:12
Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Xiaomi, güncelleme çalışmalarına son hız devam ediyor. Şirket, son olarak iki modeli için daha Android 12 güncellemesi yayınladı.

Google'ın geçtiğimiz ay tanıttığı Android 13'ün kararlı yapısı için geri sayım başladı. Halihazırda beta sürecinde bulunan ve önümüzdeki aylarda genel kullanıma açılacak sürüm, akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. Bu kapsamda ürün çeşitliliği bir hayli geniş olan Samsung ve Xiaomi gibi şirketler, Android 12 güncellemesi gibi eski sürümlerin dağıtımına odaklandı.

Xiaomi, iki modele daha Android 12 güncellemesi gönderdi

Xiaomi, güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri paylaşan şirket, son olarak Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro modelleri için Android 12 güncellemesini yayınladı.

Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Bilindiği üzere Xiaomi Pad 5 serisi, kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıktı. Son gelişmeyle birlikte tabletler, ilk büyük Android sürümünü almış oldu. Ayrıca çok yakında kararlı yapısı çıkacak Android 13'ü de deneyimleyecekler. Son olarak söz konusu sürümün 3,6 GB boyutunda olduğunu belirtelim.

Xiaomi 12 Ultra render görüntüleri sızdırıldı

Bunun dışında globalde MIUI 13 alacak yeni modeller de şöyle;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Xiaomi Band 7'nin global sürümü hakkında yeni gelişme! Xiaomi Band 7'nin global sürümü hakkında yeni gelişme! Xiaomi hızını artırdı: MIUI 13 alacak yeni modeller belli oldu! Xiaomi hızını artırdı: MIUI 13 alacak yeni modeller belli oldu!
Kaynak: Shiftdelete

Google, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:24:05. #1.11#
SON DAKİKA: Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement