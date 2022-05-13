Xiaomi'den iki modele daha MIUI 13 güncellemesi! - Son Dakika
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Xiaomi'den iki modele daha MIUI 13 güncellemesi!

13.05.2022 22:26
Xiaomi'den iki modele daha MIUI 13 güncellemesi!

Xiaomi, MIUI 13 arayüzünün dağıtımına devam ediyor. Son olarak iki Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi aldı.

Akıllı telefon üreticileri, Google'ın bir süre önce Android 13'ü tanıtmasıyla yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için çalışmalara başladı. Bu noktada Xiaomi, MIUI 13.5 tanıtılmadan önce mevcut MIUI 13 arayüzünü uyumlu cihazların büyük bir çoğunluğuna göndermeye hazırlanıyor. Son olarak iki model daha MIUI 13 güncellemesi aldı.

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Xiaomi mi 10T ve mi 10T Pro, MIUI 13 güncellemesi aldı

Hatırlanacağı üzere bir süre önce Global ROM'a sahip Xiaomi mi 10T ve mi 10T Pro modellerinin yakında MIUI 13 güncellemesi alacağından bahsetmiştik. Şirkete yakınlığıyla bilinen Xiaomiui'ye göre iki cihaz da an itibariyle yeni sürümü almaya başladı.

Xiaomi'den iki modele daha MIUI 13 güncellemesi!

Güncelleme, V13.0.3.0.SJDMIXM yapı numarasına sahip ve Android 12 tabanlı. Bunun dışında Nisan 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor. Son olarak yeni sürümün ilk etapta mi Pilot kullanıcılarına geldiğini, herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu MIUI 13 alacak ikinci parti modeller listesi de şöyle;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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