Xiaomi'den kötü haber: İki modelin güncelleme desteğini kesti!

Google'ın bir süre önce düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında Android 13'ü tanıtmasıyla bu alanda ciddi bir hareketlilik başladı. Şirketler, güncellemeyi kendi arayüzlerine entegre etmek için iş başı yaparken, diğer taraftan donanım açısından artık yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modellerin de fişi çekilmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. İki model için yolun sonuna gelindi.
Xiaomi iki modelin güncelleme desteğini kesti
Akıllı telefon pazarı bir sirkülasyon içerisinde. Günden güne yeni bir modelin tanıtıldığı sektörde donanım açısından yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan cihazların yazılım destekleri kesiliyor. Hatta bazı şirketler, özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de güncelleme desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.
Xiaomi de bu konuda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin ise eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.
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Bu ayında başlarında Redmi Note 7s ve mi Play modellerinin yazılım desteğini sonlandıran Xiaomi, şimdi de mi 9T ve Redmi K20 için aynı kararı aldı. Yani söz konusu cihazlar, bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak.
Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şöyle;
MI 1
MI 2
MI 2A
MI 3
MI 4
MI 4S
MI 4c
MI 5
MI 5s
MI 5s Plus
MI 5c
MI 5X
MI 6
MI 6X
MI 8 SE
MI Note
MI Note 2
MI Note 3
MI Note Pro
MIX
MIX 2
MI MAX
MI MAX 2
MI A1
MI A2
MI A2 Lite
MI Pad
MI Pad 2
MI Pad 3
MI Pad 4
MI Pad 4 Plus
MI MAX 3
MI 8 Lite
MIX 2S
MI MIX 2S
MI 8 Explorer Edition
MIX 3
MI MIX 3
MI 8 UD
MI 9 SE
Mi Play
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Note 6 Pro
Redmi Note 7
Redmi Note 7s
Redmi Note 7 Pro
Redmi Go
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Son Dakika › Güncel › Xiaomi'den kötü haber: İki modelin güncelleme desteğini kesti! - Son Dakika