Xiaomi'den Redmi K20 Pro, 3 Arka Kameralı Yeni Model 400 Dolar

Xiaomi'nin Alt Markası Redmi K20 Pro Üçlü Arka Kamera Seti ile Yine Daha Ucuz!Özellikle Hindistan 'da orta segment uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında lider konumda olan Xiaomi, uygun fiyatlı premium modellerine bir yenisi daha ekledi. Redmi K20 Pro Özellikleri ve Fiyatı Nedir?Birinci sınıf premium akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız özellikler, pop-up selfi kamerası, özellikle arka kamera da üçlü set ve en önemlisi oldukça rekabetçi fiyatı ile Redmi K20 Pro yaklaşık 406 dolar ön plana çıkıyor.Redmi K20 Pro Özellikleri Nelerdir?Screen: 6.39-inch full-HD+Processor: Snapdragon 855 (2.84 GHz)RAM: 6/8GBRear camera: 48-megapixel with f/1.8 + 8-megapixel telephoto lens with f/2.4 + 12-megapixel ultrawide lens with f/2.4Front camera: 20-megapixel with f/2.2Battery: 4,000 mAHFast charging: Qualcomm Quick Charging 4.0+Lasnman etkinliğinde şirket, en azından Hindistan pazarındaki en hızlı model olacağını iddia etti. Ancak günlük kullanımda diğer cihazlardan daha iyi olduğu anlamına tabiki gelmeyebilir.Xiaomi, bu modelle yenilenmiş bir endüstriyel tasarımın yanı sıra Buz mavisi ve Alev kırmızısı gibi göz alıcı renkleri de kullanmış. Şirket, cihazdaki ısıyı dağıtmak için sekiz kat grafit kaplama kullandığını söyledi.Telefon ayrıca 27W hızlı şarjı destekliyor ancak kutuda 18W şarj cihazı bulunuyor. Xiaomi ayrıca 27W şarj cihazını 999 Rs (14.5 $) seviyesinde sattığını da söyledi.Telefon 22 Temmuz'da Flipkart ve Mia üzerinden satışa sunuluyor. 6GBRAM/128GB versiyonu 406 dolar, 8GBRAM/256GB versiyonu ise 450 dolar.