Xiaomi'den Resmi Açıklama: Black Shark 2, %60 Daha İyi Şarj Ömrü Sunacak
32 dakika önce
Black Shark CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre Black Shark 2, e-spor seviyesinde bir batarya performansı sunacak.
Xiaomi'nin oyuncu akıllı telefonu markası olan Black Shark'ın CEO
'su Peter Wu, şirketin yeni nasıl oyuncu telefonu olacak Black Shark 2 hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Oyuncu telefonlarının, amiral gemilerine göre oyun oynamak için daha fazla kullanıldığını ve bu nedenle şarjlarının daha çabuk tükendiğini belirten Wu, Black Shark 2'de bu sorunu ortadan kaldıracaklarını dile getirdi.
Xiaomi Black Shark 2'nin e-spor sınıfı bir bataryaya sahip olacağını belirten Wu, şarj dolum ve kullanımında %60 daha iyi performans göstereceğini iddia etti. Böylece mobil oyuncular, şarj ömrünü dert etmeden gönül rahatlığı ile oyun oynayabilecekler. Peter Wu ayrıca daha önce yine Weibo'da yaptığı açıklamalarla Black Shark 2'nin Liquid Cooling 3.0 sıvı soğutma teknolojisine sahip olacağını doğrulamıştı. Black Shark 2 ile ilgili olarak resmi olarak onaylanan bir diğer bilgi ise cihazın Snapdragon 855 işlemcisine sahip olacağı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:30
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