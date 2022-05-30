Giyilebilir teknoloji sektöründe öne çıkan üreticilerden birisi de Xiaomi. Şirketin özellikle mi Band serisiyle ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza attığını söyleyebiliriz. Son olarak geçen hafta mi Band 7'yi tanıtan şirket, son ortaya çıkan bilgilere göre bununla yetinmeyecek. Xiaomi mi Band 7 Pro çok yakında kullanıcıların karşısına çıkacak.
Xiaomi mi Band 7 Pro kullanıcılara neler sunacak?
Xiaomi, şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Band 7 Pro üzerinde çalışıyor. Hatta akıllı bilekliği temmuzda tanıtılması planlanan Xiaomi 12 Ultra ile aynı etkinlikte vitrine çıkacağı söyleniyor. Cihaz, standart modele kıyasla daha büyük ekran, 250 mAh pil ve GPS desteğiyle gelecek.
Bu iddiaların çıkış noktası ise şirketin mi Door Lock uygulaması diyebiliriz. Zira mi Band 7 Pro, serinin diğer ürünleriyle birlikte bu uygulamada göründü. Ancak henüz Xiaomi'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.
Xiaomi mi Band 7 bize neler sunuyor?
Xiaomi mi Band 7 teknik özellikleri
Ekran:
Boyut: 1.62 inç AMOLED
Çözünürlük: 192 x 490 piksel
Parlaklık değeri: 500 nit
Piksel yoğunluğu: 326 PPI
Renk Sayısı: 16 milyon
Tasarım:
Boy (Kordonsuz): 47.4 mm
En (Kordonsuz): 18.6 mm
Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm
Gövde ağırlığı: 13.5 g
Ekran şekli: Dikdörtgen
Renk: Siyah
Malzeme: Plastik
Kordon malzemesi: TPU
Batarya:
Batarya kapasitesi: 180 mAh
Teknoloji: Li-Polymer
Batarya ömrü: 15 gün
Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün
Diğer özellikler:
İvmeölçer: Var
Jiroskop: Var
Kalp atış hızı sensörü: Var
Uyumlu işletim sistemi: Android ve iOS
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Band 7 Pro, kullanıcıların beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › Xiaomi'den sevindiren hamle: mi Band 7 Pro geliyor! - Son Dakika