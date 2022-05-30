Xiaomi'den sevindiren hamle: mi Band 7 Pro geliyor! - Son Dakika
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Xiaomi'den sevindiren hamle: mi Band 7 Pro geliyor!

30.05.2022 22:38
Xiaomi'den sevindiren hamle: mi Band 7 Pro geliyor!

Xiaomi için sevindiren bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Xiaomi mi Band 7 Pro, çok yakında tanıtılacak.

Giyilebilir teknoloji sektöründe öne çıkan üreticilerden birisi de Xiaomi. Şirketin özellikle mi Band serisiyle ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza attığını söyleyebiliriz. Son olarak geçen hafta mi Band 7'yi tanıtan şirket, son ortaya çıkan bilgilere göre bununla yetinmeyecek. Xiaomi mi Band 7 Pro çok yakında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi mi Band 7 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi, şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Band 7 Pro üzerinde çalışıyor. Hatta akıllı bilekliği temmuzda tanıtılması planlanan Xiaomi 12 Ultra ile aynı etkinlikte vitrine çıkacağı söyleniyor. Cihaz, standart modele kıyasla daha büyük ekran, 250 mAh pil ve GPS desteğiyle gelecek.

  • Xiaomi'den sevindiren hamle: mi Band 7 Pro geliyor!

Bu iddiaların çıkış noktası ise şirketin mi Door Lock uygulaması diyebiliriz. Zira mi Band 7 Pro, serinin diğer ürünleriyle birlikte bu uygulamada göründü. Ancak henüz Xiaomi'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

Xiaomi mi Band 7 bize neler sunuyor?

Xiaomi mi Band 7 teknik özellikleri

Ekran:

Boyut: 1.62 inç AMOLED

Çözünürlük: 192 x 490 piksel

Parlaklık değeri: 500 nit

Piksel yoğunluğu: 326 PPI

Renk Sayısı: 16 milyon

Tasarım:

Boy (Kordonsuz): 47.4 mm

En (Kordonsuz): 18.6 mm

Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm

Gövde ağırlığı: 13.5 g

Ekran şekli: Dikdörtgen

Renk: Siyah

Malzeme: Plastik

Kordon malzemesi: TPU

Batarya:

Batarya kapasitesi: 180 mAh

Teknoloji: Li-Polymer

Batarya ömrü: 15 gün

Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün

Diğer özellikler:

İvmeölçer: Var

Jiroskop: Var

Kalp atış hızı sensörü: Var

Uyumlu işletim sistemi: Android ve iOS

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Band 7 Pro, kullanıcıların beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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