Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi!

18.05.2022 22:36
Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi!

Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi, Türkiye'deki Xiaomi 10T ve 10T Pro modelleri için yayınlandı. İşte ayrıntılar...

Akıllı telefon üreticileri, Google'ın bir süre önce Android 13'ü tanıtmasıyla yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için çalışmalara başladı. Bu noktada Xiaomi de MIUI 13.5 tanıtılana dek mevcut sürümü arayüzünü uyumlu telefonların büyük bir kısmına göndermeyi planlıyor. Son olarak MIUI 13 güncellemesi Türkiye'deki iki model için yayınlandı.

Xiaomi 10T ve 10T Pro, MIUI 13 güncellemesi aldı

Geçtiğimiz hafta MIUI 13 sürümünü Global ROM'u çalıştıran Xiaomi 10T ve 10T Pro için yayınlayan Xiaomi, şimdi de güncellemeyi aynı modellerin Türkiye versiyonlarına göndermeye başladı.

Xiaomi, MIUI 13 alacak ilk telefonları açıkladı

Güncelleme, V13.0.1.0.SJDTRXM yapı numarasına sahip ve Android 12 tabanlı. Bunun dışında Nisan 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor. Son olarak yeni sürümün ilk etapta mi Pilot kullanıcılarına geldiğini ve herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genel kullanıma açılacağını belirtelim.

  • Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi!

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu MIUI 13 alacak ikinci parti modeller listesi de şöyle;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Xiaomi'den uygun fiyatlı model için Android 12 sürprizi! Xiaomi'den uygun fiyatlı model için Android 12 sürprizi!
Kaynak: Shiftdelete

Android, Türkiye, Xiaomi, 5G, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi! - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 22:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement