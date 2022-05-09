Önümüzdeki aylarda MIUI 13.5'i tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, diğer yandan mevcut MIUI 13 sürümünü uyumlu modellere göndermeye devam ediyor. Son birkaç ayda bu konuda önemli aşama kaydeden şirketin odağı da yavaş yavaş giriş ve orta segment cihazlara çevrildi. Son olarak üç model daha MIUI 13 güncellemesi alacak.
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MIUI 13 güncellemesi alacak modeller hangileri?
Xiaomi'ye yakınlığıyla bilinen Xiaomiui'ye göre Redmi Note 9, Redmi 9 ve POCO M2, çok yakında MIUI 13 güncellemesi almaya başlayacak. Sırasıyla V12.5.4.0.RJOMIXM, V12.5.5.0.RJCMIXM ve V12.5.6.0.RJRINXM yapı numaralarıyla gelecek yeni sürümün Android 12 odaklı olduğunu da belirtelim.
Güncelleme, diğer modellerde olduğu gibi ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise bir süre sonra genel kullanıma açılacak.
Xiaomi, küresel pazarlarda MIUI 13 güncellemesi alacak ikinci parti modellerini açıkladı. Bu kapsamda listedeki cihazlar, ikinci ve üçüncü çeyrek diliminden itibaren güncellemeyi almaya başlayacak.
İşte MIUI 13 alan ve alacak yeni Xiaomi modelleri (İkinci parti için)
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › Xiaomi'den üç modele daha MIUI 13 müjdesi! - Son Dakika