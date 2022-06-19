Uygun fiyata akıllı telefon, akıllı saat ve kablosuz kulaklık almak isteyenler için Xiaomi ekosistemi kurduk. Xiaomi 12, Xiaomi Watch S1 Active, Xiaomi FlipBuds Pro, Xiaomi Pad 5 ve diğer ürünlerinden oluşan ekosistemimiz sizlerle. Xiaomi ekosistemi kurmanın bedeli ne kadar?

Xiaomi ekosistemi kurmanın bedeli!

Dilerseniz sözü fazla uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

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Xiaomi 12 özellikleri

Xiaomi 12 modeli, Qualcomm'un en yeni yongası olan Snapdragon 8 Gen 1 ile birlikte geliyor. 4 Nm üretim teknolojisinden çıkan işlemci 1x Arm Cortex-X2 (3.0GHz), 3x Arm Cortex-A710 (2.5GHz), 4x Arm Cortex-A510 (1.8GHz) olmak üzere toplanda 8 çekirdekli yeni Arm V9 mimarisiyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazda Adreno GPU bulunuyor. Buna ek olarak LPDDR5X RAM desteğine sahip. Bu da onu direkt olarak dünyanın en hızlı telefonları arasına konumlandırıyor.

Tabii işlemci ve tasarım gibi Pro modeliyle benzer yanları olsa da aslında tamamen farklı cihazlar olduğunu biraz daha derine indiğimizde anlıyoruz. 6.28 inç boyutundaki Xiaomi 12, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunan, 1100 nit parlaklığa çıkabilen, 419 Ppı piksel yoğunluğuna sahip 2400×1080 AMOLED bir panelle birlikte geliyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamutu ve 128 bit desteği de bulunuyor. Buna ek olarak Corning Gorilla Glass Victus ile korunduğunu da belirtelim. Xiaomi 12, arka tarafında bulunan kamera adası üzerindeki 3 adet kamerayla karşımıza çıkıyor.

Cihazın 1/1.56 inç boyutundaki Sony IMX766 sensörlü 50 Megapiksel ana kamerası, 1/1.12 inç boyutunda sensöre sahip 13 Megapiksel geniş açı ve makro lens şeklinde bir dizilimi bulunuyor.

Xiaomi Watch S1 Active özellikleri

1.43 inç 466×466 piksel yüksek çözünürlüklü 60 Hz yenileme hızına sahip cam elyaf takviyeli poliamit alaşımlı AMOLED ekran ile karşımıza çıkan Watch S1 Active modeli 117 farklı fitness modu ve 19 profesyonel mod ile sporculara birçok antrenman seçeneği sunuyor.

5 ATM suya dayanıklı olan akıllı saat, 200'den fazla saat yüzüne sahipken 12 günlük pil ömrü ile rakiplerine meydan okuyor. Android 6 ve iOS 10 sürümlerinin üstünü destekleyen bu saat, güncel olmayan akıllı telefonlarla kullanım olarak da öne çıkıyor.

Teknik detaylarına baktığımızda, 470 mAh batarya kapasitesi, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ve QZSS uydu konumlandırma sistemleri ile antrenmanlarda daha doğru konum sunuyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekliyor.

Kalp atış hızı sensörü (kan oksijen sensörü ile), akselerometre, jiroskop, jeomanyetik sensör, atmosfer sensörü, ortam ışığı sensörü özelikleri de bulunan Watch S1 Active; ay beyazı, okyanus mavisi ve uzay siyahı olarak 3 farklı renk ile ülkemizde satışa sunuldu.

Xiaomi FlipBuds Pro özellikleri

Xiaomi Flipbuds Pro, üç seviyeli gürültü azaltma modu ve 40dB güçlü gürültü azaltma ile arka plan gürültüsünün %99'unu engelleyebiliyor. Çift şeffaflık modu ile MIUI açılır penceresinde "Ses Geliştirme" ayarını yaptıktan sonra sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Dış sesleri ve insan seslerini hassas bir şekilde işleyen dünyanın yeni Qualcomm QCC5151 amiral gemisi çipine dayalı 3 Mikrofon HD ile arama özelliği bulunuyor. Qualcomm aptX Adaptive dinamik codec protokolü ve Bluetooth 5.2 teknolojisine dayalı süper düşük gecikme özelliği de bu kulaklıkta yer alıyor.