Xiaomi, elektrikli araç üretecek! İlk model 2024'te geliyor

Teknoloji alanında yıllardır iş gücü olarak kullanılan Çin şimdi de dev olarak hayatına devam ediyor. Dünya devi markalara rakip firmalar çıkaran Çin bugüne kadar olan deneyimlerini şimdi kendi lehine kullanıyor.
Çin'in dev şirketlerinden biri olan Xiaomi otomobil üretme kararı aldı. Akıllı otomobil ile otomotiv sektörüne girecek olan Xiaomi, ilk modelini 2024 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Xiaomi'nin 3 yıl içinde 900 bin araç üretip satma hedefi var. Akıllı elektrikli araç üretecek olan Xiaomi, 30 Mart'ta bir bağlı ortaklık kurma isteğini Hong Kong Borsası'na bildirmişti. Otomotiv şirketinin Çin'deki resmi kuruluş işlemleri 1 Eylül itibariyle tamamlandı.
Xiaomi Automobile Co. şirketinin sermayesi 10 milyar yuan (yaklaşık olarak 1.5 milyar dolar) olarak belirlendi.
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