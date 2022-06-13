Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro için önemli sızıntı! - Son Dakika
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Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro için önemli sızıntı!

13.06.2022 09:40
Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro için önemli sızıntı!

Xiaomi yeni elektrkli scooter modeli 4 Pro için hedefini büyüttü. Ortaya çıkan son sızıntıya bakılırsa marka Avrupa'ya açılma hazırlığında.

Segway'in satın aldığı Ninebot tarafından üretilen Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro için önemli bir sızıntı ortaya çıktı. Buna göre merakla beklenen elektrikli scooter modelinin Avrupa'dan uygunluk sertifikası almayı başardı. European Declaration of Conformity Certification adlı bu belge modelin sadece Çin'e özgü olmayacağının da işareti. Avrupa ihtimali güçlenen modelin Türkiye'ye de gelme ihtimali var.

Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro üç modelden oluşacak

Akıllı telefon pazarında önemli oyuncular arasında yer alan Xiaomi, elektrikli scooter pazarında ise zirveye oynuyor. Özellikle Çin'de önemli bir pazar payına sahip olan marka, Avrupa pazarında da var olma peşinde. Avrupa ise her elektrikli scooter modelinin kolayca yollara çıkmasına izin vermiyor.

Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro için önemli sızıntı!

Bu anlamda Xiaomi, güncel modellerini Avrupa pazarına sunmakta zorluk yaşayan markalar arasında. Çok uzun bir süre sonra güncel modelleri pazara sunan Xiaomi, belli ki Scooter 4 Pro ile bunu değiştirmenin peşinde.

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Ortaya çıkan sızıntıya bakılırsa marka üç farklı modelle karşımıza çıkacak. Ne yazık ki bu belge modellerin teknik bilgilerini ortaya koyan detaylara sahip değil. Buna karşın belgede elektrikli scooter için görsel de yer alıyor.

Bu görsele bakılırsa geçmişte karşımıza çıkan Xiaomi scooter tasarımlarının da korunduğunu görüyoruz. Özellikler açısından ise elektrkli scooter 3 modelinden çok da öteye taşınması beklenmiyor. Ancak firmanın asıl yükseltmeyi Elektrikli Scooter 5 modelinde yapması beklentiler arasında.

Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro için önemli sızıntı!

Söz konusu belge İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Lehçe ve Fransızca dillerinde yayınlandı. Her ne kadar bu belgenin yayınlanması önemli olsa da her Avrupa ülkesinde elektrikli scooter için farklı yasalar mevcut. Örneğin Fransa'da elektrkli scooter modelleri için belirlenen azami hız 25 km ile sınırlı. Almanya ise bu sınırı 20 km olarak belirliyor. Bu anlamda Xiaomi'nin Avrupa pazarında her ülke için ayrı standratlara uyması gerekecek.

Söz konusu modelin Türkiye'de de piyasaya çıkması bekleniyor. Global bir etkinlikte tanıtılması beklenen modelin birkaç ay sonra da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali yüksek. Bildiğiniz gibi Xiaomi elektrikli scooter modelleri Türkiye'de en çok satılan scooter modelleri arasında.

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Kaynak: Shiftdelete

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