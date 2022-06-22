Daha önce Türkiye'de ilk kez kutusundan çıkardığımız Xiaomi'nin en pahalı kulaklığı FlipBuds Pro için uzun kullanım testi videosu ile karşınızdayız. FlipBuds Pro geçen sürede nasıl bir performans gösterdi?

Xiaomi FlipBuds Pro uzun kullanım testi UKT!

Dilerseniz sözü fazla uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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Xiaomi Flipbuds Pro, üç seviyeli gürültü azaltma modu ve 40dB güçlü gürültü azaltma ile arka plan gürültüsünün %99'unu engelleyebiliyor. Çift şeffaflık modu ile MIUI açılır penceresinde "Ses Geliştirme" ayarını yaptıktan sonra sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Dış sesleri ve insan seslerini hassas bir şekilde işleyen dünyanın yeni Qualcomm QCC5151 amiral gemisi çipine dayalı 3 Mikrofon HD ile arama özelliği bulunuyor. Qualcomm aptX Adaptive dinamik codec protokolü ve Bluetooth 5.2 teknolojisine dayalı süper düşük gecikme özelliği de bu kulaklıkta yer alıyor.

11 mm ultra dinamik hoparlör ile donatılan kulaklık, Hi-Fi ses efekti, insan HRTF'sinin yüksek kaliteli ses kalitesi sunuyor. Çift ana bilgisayarlı binaural tasarım, aynı anda iki BT cihazına bağlanabiliyor.

FlipBuds Pro, 28 saat pil ömrü, 7 saate kadar tek pil ömrü sunuyor.

Xiaomi FlipBuds Pro özellikleri:

Takma tipi: Kulak içi

BT sürümü: BT5.2

Kablosuz menzil: ?10m (Engelsiz)

Gürültü azaltma: ANC Gürültü engelleme teknolojisi

Dinamik hoparlör: 11 mm

Empedans: 16?

Şarj portu: Type-C

Pil kapasitesi: 570 mAh(şarj kutusu), 54mAh (kulaklık başına)

Destek Protokolü: BT LowEnergy/HFP/A2DP/AVRCP/SPP

Ses kod çözme: Qualcomm aptX Uyarlanabilir (AAC, SBC)

Uyumluluk: iOS/Android/Windows

Ağırlık: 6g(kulaklık)/60g (şarj kutusu+kulaklık)