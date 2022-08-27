Xiaomi iki model için daha Android 12 yayınlıyor!

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Android 13 sürümünde son aşamaya geçti. Şirket, şu sıralar beta çalışmalarını sürdüren şirket, diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Son olarak şirket iki model için daha Android 12 güncellemesi yayınlama kararı aldı.

Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro Android 12 güncellemesi alıyor

Xiaomi geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Pad 5 ve Pad 5 Pro modelleri için Android 12 yayınlama kararı aldı. Bilindiği üzere cihazlar kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıktı. Daha sonra MIUI 13 alsalar da Android sürümünde sabit kaldılar. Ancak bu durum artık değişti.

Kısa süre önce Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro modelleri için Android 12 güncellemesi şirketin sunucularında tespit edildi. Buna göre iki tablet de yakında V13.1.2.0.SKXCNXM, V13.1.1.0.SKXEUXM, V13.1.2.0.SKZCNXM ve V13.1.2.0.SKYCNXM yapı numaralarıyla sürümü alacaklar.

Bütçe dostu Xiaomi modeli MIUI 13 güncellemesi aldı

İki tablet için de güncellemenin ne zaman yayınlanacağı şimdilik belli değil. Ancak iddialara göre eylül ayı başında konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

Xiaomi Pad 5 teknik özellikleri