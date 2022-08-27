Xiaomi iki model için daha Android 12 yayınlıyor! - Son Dakika
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Xiaomi iki model için daha Android 12 yayınlıyor!

27.08.2022 13:56
Xiaomi iki model için daha Android 12 yayınlıyor!

Xiaomi geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Pad 5 ve Pad 5 Pro modelleri için Android 12 yayınlama kararı aldı.

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Android 13 sürümünde son aşamaya geçti. Şirket, şu sıralar beta çalışmalarını sürdüren şirket, diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Son olarak şirket iki model için daha Android 12 güncellemesi yayınlama kararı aldı.

Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro Android 12 güncellemesi alıyor

Xiaomi geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Pad 5 ve Pad 5 Pro modelleri için Android 12 yayınlama kararı aldı. Bilindiği üzere cihazlar kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıktı. Daha sonra MIUI 13 alsalar da Android sürümünde sabit kaldılar. Ancak bu durum artık değişti.

Xiaomi iki model için daha Android 12 yayınlıyor!

Kısa süre önce Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro modelleri için Android 12 güncellemesi şirketin sunucularında tespit edildi. Buna göre iki tablet de yakında V13.1.2.0.SKXCNXM, V13.1.1.0.SKXEUXM, V13.1.2.0.SKZCNXM ve V13.1.2.0.SKYCNXM yapı numaralarıyla sürümü alacaklar.

Bütçe dostu Xiaomi modeli MIUI 13 güncellemesi aldı

İki tablet için de güncellemenin ne zaman yayınlanacağı şimdilik belli değil. Ancak iddialara göre eylül ayı başında konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

Xiaomi Pad 5 teknik özellikleri

Ekran: 11 inç – WQHD+ – 276 PPI – IPS LCD– 120 Hz tazeleme hızı – 500 nit?Diğer özellikler: HDR10+, Dolby VisionDonanım: İşlemci: Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm)?Grafik İşlem Birimi: Adreno 640?Depolama – RAM: 6 GB RAM – 128/ 256 GB depolamaKamera: Ana kamera: 13 Megapiksel, f/2.0?Arka kamera video: 30 FPS (4K), (1080p) 30 FPS?Ön kamera: 8 Megapiksel, f/2.0?Ön kamera video: (1080p) 30fpsDiğer: Batarya: 8720 mAh, 33W hızlı şarj desteği?İşletim Sistemi: MIUI 12.5 (Android 11)

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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi iki model için daha Android 12 yayınlıyor! - Son Dakika

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