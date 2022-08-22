Çinli teknoloji devinde büyük çöküş! Xiaomi'nin kazancı son 3 ay içerisinde eridi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Verilere göre Xiaomi'nin kârı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83 düştü ve 1.36 milyar yuan (200 milyon dolar) seviyesinde oldu. Ayrıca şirket hisseleri de yüzde 52 civarında değer kaybetti.

AKILLI TELEFON SATIŞLARI DURDU

Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yatırımcılara yapılan son toplantıda, Xiaomi'nin finansal durumu ortaya çıktı. Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi son üç aylık dönemde 70.1 milyar yuan (10,31 milyar dolar) gelir bildirdi. Ancak şirket kârı sadece 200 milyon dolar civarındaydı. Bu rakam, son yılların en düşüğü olarak tarihe geçti.

HİSSELER YARIDAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Finansal tablonun bu kadar aşağı yönlü olması, Hong Kong borsasında işlem gören Xiaomi hisselerini de etkiledi. Rapora göre, Xiaomi hisseleri geçen yıla kıyasla yüzde 52 civarında değer kaybetti ve 11 HKD (1,49 dolar) oldu.

Xiaomi kazançlarının yılın ikinci çeyreğinde bu kadar düşmesinin, özellikle tüm dünyada görülen enflasyon kriziyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Araştırma firması Canalys, 2022'nin ilk yarısındaki akıllı telefon sevkiyatlarının bir yıl öncesine göre yüzde 9 azaldığını bildirdi. Ayrıca en çok telefonu Apple, Samsung ve Xiaomi sattı.

Ek olarak, Çin merkezli South China Morning Post'un raporuna göre Xiaomi, iş gücünün yüzde 3'ünü kesti ve 900 çalışan ile yollarını ayırdı. Xiaomi Başkanı Wang Xiang, "Çin pazarında pandemi yeniden canlandı, bu yüzden talep zayıftı" ifadelerini kullandı.