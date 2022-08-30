Xiaomi bir model için daha Android 12 yayınladı - Son Dakika
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Xiaomi bir model için daha Android 12 yayınladı

30.08.2022 14:41
Xiaomi bir model için daha Android 12 yayınladı

Xiaomi, Global ROM'a sahip Redmi Note 11S modelleri için Android 12 güncellemesi yayınlama kararı aldı. İşte ayrıntılar!

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Android 13 sürümünde son aşamaya geçti. Şirket, şu sıralar beta çalışmalarını sürdüren şirket, diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Son olarak şirket bir model için daha Android 12 güncellemesi yayınlama kararı aldı. Bu yılın başlarında tanıtılan bir model Android 12 güncellemesi aldı.

Redmi Note 11S için Android 12 müjdesi

Redmi Note 11S bu yılın başlarında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Akıllı telefon kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 ile çıkarken, sürpriz bir şekilde bugüne dek Android 12'yi de almadı. Ancak bu, kısa bir süre önce değişti ve cihaz ilgili sürümü almaya başladı.

Xiaomi bir model için daha Android 12 yayınladı

Redmi Note 11S için Android 12 Global ROM'a sahip modeller için geliyor ve V13.0.1.0.SGLMIXM yapı numarasına sahip. Öte yandan Ağustos 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. 3,1 GB boyutunda olduğunu da belirtelim.

Xiaomi'den dört model için MIUI 13 müjdesi!

Note 11S teknik özellikleri

İşlemciMediaTek Helio G96Ekran6,43 inç Full HD+ ekran, 90Hz yenileme hızı, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 1500: 1 kontrast oranı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızıArka kamera108 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera f/2.2 + 2 Megapiksel makro kamera + 2 Megapiksel bokeh sensörDepolama128 GBRAM6 GB, 8 GBÖn kamera13 Megapiksel f/2.0Batarya5.000 mAh, 33W hızlı şarjİşletim sistemiAndroid 12, MIUI 13DiğerOrtam ışığı sensörü, mesafe sensörü, elektronik pusula, kızılötesi uzaktan kumanda, parmak izi sensörü, yüz tanıma, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5GHz, 4G,

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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi bir model için daha Android 12 yayınladı - Son Dakika

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